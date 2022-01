Friedrichshafen vor 4 Stunden

Wo gibt es Lolli-Schnelltests für Kinder in Friedrichshafen?

Seit einigen Tagen gilt die Testpflicht für Kinder ab einem Jahr in Kitas. Gibt es einen Fall in der Gruppe, müssen die Kinder täglich in einem offiziellen Testzentrum getestet werden, um den Kindergarten weiter besuchen zu dürfen. Doch wo gibt es in Friedrichshafen überhaupt Lolli-Tests für die Kleinen?