Die Entscheidung über eine Erhöhung der Parkgebühren in Friedrichshafen ist erneut vertagt. Schon im Sommer sollte das Parken auf den von der Stadt bewirtschafteten Parkflächen eigentlich teurer werden, ein Votum dazu wurde allerdings verschoben. Jetzt stand das Thema wieder auf der Tagesordnung des Finanz- und Verwaltungsausschusses – und wurde erneut verschoben.

„Mitten in der Pandemie nicht zumutbar“

Jürgen Holeksa (Netzwerk für Friedrichshafen) stellte den Antrag auf Verschiebung des Tagesordnungspunkts und betonte: „Im Sommer haben wir das Thema coronabedingt verschoben.“ Aktuell sei die Lage erneut angespannt. Norbert Fröhlich machte deutlich, die CDU habe große Bedenken, die Vorlage zu diesem Zeitpunkt zu beschließen. Mitten in der Pandemie sei die Situation für den Einzelhandel und die Gastronomie ohnehin schwierig und eine solche Gebührenerhöhung daher nicht zumutbar.

Das sah auch Gaby Lamparsky von der FDP so. „Die Gebührenerhöhung wäre massiv. Ich habe mich gewundert, dass keine mildere Variante zur Abstimmung steht.“ Der Zeitpunkt für eine Erhöhung der Parkgebühren sei mit Blick auf die aktuellen Belastungen für Handel und Gastronomie ohnehin „am ungünstigsten“. Dagmar Hoehne (Freie Wähler) und Sylvia Hiß-Petrowitz (ÖDP) schlossen sich dem Antrag des Netzwerks ebenfalls an.

Bild: Fabiane Wieland

Anderer Meinung war Gerhard Leiprecht von den Grünen. Bei der Erhöhung der Bodo-Preise im Nahverkehr habe – trotz der aktuellen Situation – keiner Einspruch eingelegt. Daher fand er die Argumente „scharf an den Haaren herbeigezogen“ und sprach sich dafür aus, das Thema jetzt zu diskutieren. Auch sein Fraktionskollege Felix Bohnacker sah keine Vorteile einer Verschiebung. Die Satzung könne pandemiebedingt auch zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft treten, „aber wir brauchen jetzt die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema“. Wolfgang Sigg (SPD) fand, die Vorlage sei gut vorbereitet worden, „wir können heute abstimmen“.

Es müssen Mehreinnahmen generiert werden

Bürgermeister Dieter Stauber erinnerte das Gremium daran, dass Mehreinnahmen generiert werden müssen. Das Regierungspräsidium habe der Stadt ein Haushaltssicherungskonzept mit strukturellen Verbesserungen auferlegt. Daher habe der Gemeinderat im März zusammen mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 beschlossen, die Gebührenerträge unter anderem durch Parkgebühren zu erhöhen, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Das Regierungspräsidium fordere, die zugesagten Gebührenerhöhungen umzusetzen.

Stauber betonte außerdem, die Stadtverwaltung habe für die Erhöhung der Gebühren zwar den 1. Januar 2022 vorgeschlagen, ein Inkrafttreten der Satzung sei aber auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Die Technischen Werke Friedrichshafen (TWF) würden für April kommenden Jahres eine Tarifanpassung in ihren Parkhäusern der Innenstadt von 90 Cent auf 1 Euro je halbe Stunde planen. Wenn die Stadt die Parkgebühren nicht erhöhe, „klafft die Lücke zwischen den Parkgebühren der Stadt und der TWF immer weiter auseinander“.

Im Innenstadtbereich stehen in den Parkhäusern insgesamt 1346 Stellplätze zur Verfügung, zudem werden insgesamt 1216 Parkplätze durch die Stadt bewirtschaftet. Die Stadt erhofft sich durch eine Gebührenerhöhung Mehreinnahmen zwischen 600 000 und 1,1 Millionen Euro pro Jahr. Die Verwaltung hat dafür zwei Varianten ausgearbeitet.

Von 0,66 Cent auf 1,50 oder 2,10 Euro

In der gelben Zone, dazu zählen beispielsweise die Parkplätze am Hinteren Hafen, würde sich bei Variante 1 der Preis für eine Stunde Parken von 0,66 Euro auf 1,50 Euro erhöhen, bei Variante 2 auf 2,10 Euro. Der Höchstbetrag pro Tag würde von 4,40 Euro auf 10 Euro (Variante 1) oder 14 Euro (Variante 2) steigen. Am Hinteren Hafen sieht die Verwaltung eine Ausweitung der Gebührenpflicht von 18 auf 22 Uhr vor.

Die rote Parkzone rund um die Charlottenstraße. | Bild: Fabiane Wieland

In der roten Zone, zu der etwa die Parkflächen in der Charlottenstraße zählen, würden die Gebühren pro Stunde von 1,32 Euro auf 1,80 Euro (Variante 1) oder 2,10 Euro (Variante 2) steigen. Die Höchstparkdauer würde von bisher 100 auf künftig 60 Minuten reduziert werden. Auch die Gebühren für Bewohnerparkausweise sollen – so zumindest die Pläne der Stadt – erhöht werden.

Mit den Tarifen in der Variante 1 könnten Mehreinnahmen von 576 000 Euro pro Jahr erzielt werden, so die Verwaltung. Damit könnte das dem Regierungspräsidium Tübingen zugesagte Konsolidierungsziel erreicht werden. Variante 2 sei an die Tarifgestaltung der Parkhäuser angepasst und berücksichtige bereits zu erwartende Preissteigerungen in den Parkhäusern in den kommenden drei Jahren. Diese Variante biete daher eine einheitlichere und wirtschaftlichere Tarifsteigerung und hätte eine stärkere Wirkung auf das Mobilitätsverhalten. Der Parksuchverkehr würde damit beispielsweise wegfallen und Autofahrer würden direkt die Parkhäuser anfahren, so die Prognose der Stadt.

Keine Entscheidung in der nächsten Gemeinderatssitzung

Mit acht Ja- und fünf Nein-Stimmen sprach sich der Finanzausschuss am Ende für eine Vertagung des Themas aus. Damit werden die Gebührenerhöhungen kommenden Montag auch nicht im Gemeinderat diskutiert.