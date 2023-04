Es bleibt bei einer Testphase! Im Spätsommer 2022 hatte die Deutsche Bahn für ihre Kunden einen neuen Service angeboten. An einem Automaten am Häfler Bahnhof konnten sich Nutzer Stand-up-Paddle-Boards samt Luftpumpe, Paddel und wasserdichtem Beutel leihen. Kostenpunkt für vier Stunden: 19,99 Euro.

Vier Boards inklusive Ausrüstung standen im SUP-Automaten zur Verfügung. | Bild: Kolula

Das Brandenburger Unternehmen Kolula testete sechs Wochen lang, wie das Angebot am Bodensee angenommen wird. Der Anbieter versprach eine einfache, zeitgemäße und zuverlässige Nutzung: Board online buchen, mit dem Smartphone aus der Station holen, per Kreditkarte oder Paypal bezahlen. Sollte der Testlauf erfolgreich verlaufen, könnten in der Region weitere SUP-Automaten aufgestellt werden – so die Aussicht.

Nur wenige Nutzer in nasskaltem Spätsommer

Zum Ende der Testphase wurde die SUP-Verleihstation in Friedrichshafen wieder abgebaut. Die Ergebnisse des Testbetriebs sollten nun zeigen, ob die Automaten 2023 an den Bodensee zurückkehren werden. Nach Angaben des Anbieters soll das Feedback zwar insgesamt positiv gewesen sein, doch nur wenige Nutzer hatten das Angebot tatsächlich getestet.

Nach einem wahren Hitzesommer und vielen Tagen mit Temperaturen weit über 30 Grad hatte es das Wetter pünktlich zum Start des neuen Verleihangebots im Spätsommer nicht gut mit dem Anbieter gemeint. Inzwischen steht fest: Die Vermietstation wird es 2023 in Friedrichshafen nicht wieder geben, stattdessen werden die Automaten laut Kolula-CEO Lars Ermisch diesen Sommer in Bayern stehen.