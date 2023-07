Seit Ende vergangenen Jahres können Ikea-Kunden ihre Online-Bestellungen an einer von drei Stationen in der Bodenseeregion abholen. Derzeit werden diese in Friedrichshafen, Lindau und Ravensburg noch probeweise betrieben. Die Testphase endet im August. Was passiert danach?

Kunden können hier ihre Online-Bestellungen abholen. | Bild: Blust, Julia

Die Presseabteilung des schwedischen Möbelriesen berichtet auf Nachfrage von einem großen Interesse der Kunden in der Bodenseeregion. „Viele haben die Möglichkeit genutzt, ihre Ikea-Bestellung in den Abholstationen flexibel entgegenzunehmen“, erklärt Sprecherin Navina Banerjee.

Keine Angaben zur Anzahl der Abholungen

Weiter erklärt sie, die Kunden „zeigen sich sehr neugierig auf das Format und sind dankbar für die kürzeren Wege in direkter Nachbarschaft“. Zur Anzahl der Kunden, die hier im Schnitt monatlich ihre Bestellungen abholen, macht sie hingegen keine Angaben. Man bitte um Verständnis dafür, dass Ikea generell keine Verkaufs- oder Umsatzzahlen auf Standortniveau teile.

So viel verrät die Sprecherin dann aber doch: „Wir sind sehr zufrieden mit den Erfahrungen, die wir mit den Ikea-Abholstationen machen und werden sie für die Bodenseeregion entsprechend auch über den Testzeitraum hinaus beibehalten.“ Darüber hinaus solle das Angebot kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Kunde bekommt einen Code und kann Bestellung abholen

An allen drei Stationen am Bodensee wird die Ware in großen, individuell zugewiesenen Boxen hinterlegt. Dort können die Bestellungen mithilfe eines Codes rund um die Uhr abgeholt werden. Nutzer werden per E-Mail informiert, wenn ihre Bestellung da ist. Das Ganze funktioniert kontaktlos. Unabhängig vom Warenwert liegt die Servicegebühr bei 20 Euro. Je nach Auslastung ist die Bestellung innerhalb von zwei Tagen abholbereit, verspricht das Unternehmen.

Nachdem Ikea die Abholstationen in der Bodenseeregion zum Weihnachtsgeschäft 2022 geöffnet hatte, war die Neuigkeit in den sozialen Netzwerken fleißig geteilt und kommentiert worden. Während sich die eine über das neue Angebot freuten, das ihnen Zeit und Fahrtkosten für den Weg nach Ulm erspart, wünschten sich andere statt einer Abholstation „endlich eine Filiale“ in der Region. Auch über die Parksituation an den Stationen war diskutiert worden.