Gleich zwei Mal tagt der Gemeinderat im Juli, um vor der Sommerpause ein stattliches Programm abzuarbeiten. Ein Thema allerdings fehlt derzeit (noch), obwohl es angekündigt war: der Maybach-Zug. Den „Fliegenden Kölner“, der mal am Hafenbahnhof vor dem Zeppelin-Museum Station machen soll(te), hatte sich eine kleine Delegation der Stadt Ende April vor Ort im Depot angesehen. „Über das Ergebnis der Besichtigung wird die Verwaltung dem Gemeinderat vor den Sommerferien berichten“, antwortete die Pressestelle auf eine Anfrage unserer Zeitung.

Im Prinzip ist der Zug abgefahren. Denn der Gemeinderat folgte im April dem Vorschlag des Rathauses, das geplante Maybach-Museum samt des legendären Schnelltriebwagens der ersten Generation, den SVT „Köln“, aufs Abstellgleis zu schieben. Eine Absichtserklärung zwischen Stadt und Maybach-Stiftung von 2017 wurde mit dem Beschluss in nicht-öffentlicher Sitzung aufgehoben. Hauptgrund: Finanziell lasse sich der geplante Anbau ans Zeppelin-Museum nicht mehr realisieren. Zwar könnte nur der Maybach-Zug quasi als Museum auf der Schiene aufgestellt werden. Doch nur dann, wenn die Stadt „hierfür keine finanziellen Verpflichtungen eingeht“, hieß es aus dem Rathaus. Alles Weitere sei „von Maybach-Stiftung und Bahn“ zu klären.

Innenansicht des „SVT Köln“: Es ist der einzige Schnelltriebwagen der ersten Generation an Hochgeschwindigkeitszügen, der noch weitestgehend originalgetreu erhalten ist. | Bild: Christiane Schleifenbaum

Allerdings wurde die Verwaltung vom Gemeinderat beauftragt, den Zug zu besichtigen, Unterlagen einzusehen und dem Gemeinderat wieder zu berichten. „Um eine fachlich fundierte Einschätzung treffen zu können, waren bei der Besichtigung ein Vertreter des Zeppelin-Museums und ein Vertreter des SVT-Vereins als sachkundige Berater dabei“, erklärt die Stadt auf Anfrage. Dieser Verein hatte den „Fliegenden Kölner“ an die Maybach-Stiftung verkauft, weil er selbst nicht die Möglichkeiten sah, den Zug zu restaurieren.

Bereits im April machte im Gemeinderat die Runde, dass die Maybach-Stiftung bereit sei, den historischen Zug an die Stadt zu schenken. Auf Anfrage erklärt die Stiftung, dass sowohl die Maybach-Familie als auch die Maybach Foundation & Stiftung „offen für Verhandlungen mit der Stadt Friedrichshafen“ seien, um zeitnah eine nachhaltige Lösung zu finden. „Wir sind davon überzeugt, dass der ‚SVT Köln‘ in Friedrichshafen einen idealen symbolischen Standort findet.“

Im Dezember 2019 gehörte der Friedrichshafener Oberbürgermeister Andreas Brand zu den Gästen beim ersten „Maybach-Feiertagsempfang“ in San Francisco. Nicht nur Ulrich Schmid-Maybach hielt als Gastgeber eine Rede, sondern auch Andreas Brand (links neben Schmid-Maybach). | Bild: Maybach Foundation

Demnach will die Stiftung den „Fliegenden Kölner“ offenbar in seinem jetzigen Zustand an die Stadt übergeben – inklusive aller Konzepte, Vorarbeiten, Analysen, Kostenbewertungen sowie Machbarkeitsstudien von Experten. Bereits geprüft sind demnach auch verschiedene Werkstattoptionen zur Aufarbeitung des Zuges im In- oder Ausland. Diese Vorleistungen beziffert die Maybach-Stiftung auf einen siebenstelligen Betrag. Auch Ausstellungsobjekte würde die Stiftung wohl bereitstellen.

Im April hatte die Maybach-Stiftung mitgeteilt, dass der historische Schnellzug aus dem Jahr 1938 in eine Spezialwerkstatt in Budweis überführt werden soll, um dort restauriert zu werden. Die Fertigstellung der Außenhülle sollte demnach bis spätestens Ende 2022 abgeschlossen sein. Parallel sollte das Museumskonzept für den Innenraum reifen.

Blick in eine Abteil des „Fliegenden Kölner“: Der SVT 137 856 Bauart Köln könnte zum Maybach-Museumszug umgebaut werden. | Bild: Christiane Schleifenbaum

Doch die Überführung nach Tschechien – der Zug ist nach wie vor lauffähig – wurde zurückgestellt. Die Aufkündigung der Absichtserklärung einseitig durch die Stadt, das Maybach-Museum in Friedrichshafen aufs Gleis zu setzen, erwischte die Maybach-Stiftung offenbar unvorbereitet. Nun wollen Familie und Stiftung Sicherheit, am Ende nicht auf einem restaurierten Zug sitzen zu bleiben, für den es keinen geeigneten Standort gibt. „Wir benötigen dafür eine konkrete Zusage und müssen deshalb ab sofort auch andere Angebote aus dem In- und Ausland prüfen. Die Uhr tickt. Wir können es nicht zulassen, dass ein deutsches Kulturgut von solch hohem ideellen Wert ungenutzt und ohne Heimat vor sich hin rottet“, hatte Ulrich Schmid-Maybach, Vorstand der Maybach-Stiftung, im April mitgeteilt.

Ob die Stadt unter diesen Vorzeichen den „Fliegenden Kölner“ übernimmt, bleibt abzuwarten. Zum Nulltarif allerdings wird es den Museums-Zug wohl nicht geben.