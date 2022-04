Herr Schmid, lebt Ihre Generation auf Kosten junger Menschen?

Ja, sie hat auf Kosten der Jungen gelebt und lebt auch heute noch so. Da habe ich einen ganz radikalen Standpunkt. Meine Generation, also die Nachkriegsgeneration, hatte die Möglichkeit, ein sehr privilegiertes Leben zu führen – wie nie zuvor in der Weltgeschichte. Wir Älteren haben die Welt in dem Zustand hinterlassen, in dem sie jetzt ist. Das trage ich mit mir herum. Ich spüre häufig ein schlechtes Gewissen.

Zur Person: Walter Schmid Walter Schmid lebt seit acht Jahren in Friedrichshafen und engagiert sich ehrenamtlich als Vorsitzender des Kreis-Seniorenrats, bei den Grünen, beim Frühlingserwachen und beim Bündnis für Vielfalt. Im Januar hielt er alleine eine Mahnwache für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vor dem Rathaus in Friedrichshafen. Der 73-jährige Rentner stammt ursprünglich aus Esslingen und hat als Werbegestalter für Messebaufirmen gearbeitet. Der Tag der älteren Generation Der Tag der älteren Generation ist ein internationaler Aktionstag, der Menschen auf die Situation und die Belange älterer Menschen aufmerksam machen soll. In Deutschland wurde der Tag 1968 durch die Kasseler Lebensabendbewegung (LAB) ins Leben gerufen und findet seitdem an jedem ersten Mittwoch im April statt. Der internationale Tag der älteren Generation wird zudem seit 1991 an jedem 1. Oktober durch die Vereinten Nationen begangen

Welchen Zustand meinen Sie?

Zum Beispiel den Klimawandel oder die immer stärkere Spaltung der Gesellschaft, die man während der Corona-Pandemie gesehen hat. Die Leute setzen sich nicht mehr genug für Freiheit und Frieden ein, finde ich.

Ist dafür nicht die ganze Gesellschaft verantwortlich?

Natürlich, alle Menschen müssen sich angesichts des Ukraine-Kriegs, des Klimawandels und anderer Probleme hinterfragen. Sie sollten sich auf ein Leben mit weniger Luxus einstellen und sich wieder mehr für Demokratie und Freiheit einsetzen. Aber ich finde, die ältere Generation muss hier den Anschub leisten. Wenn man noch im Arbeitsleben steht, ist es schwierig, sich zu engagieren. Ich möchte daher diesen Tag der älteren Generation nutzen, um an die Älteren zu appellieren, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Stellen Sie Ihren Altersgenossen ein derart schlechtes Zeugnis aus, dass sie nun handeln müssen?

Nehmen wir das Beispiel Ökologie. Als Zeugnisnote würde ich hier ein Mangelhaft vergeben. Denn die Erkenntnisse des Klimawandels liegen schon lange vor – und trotzdem haben wir nichts geändert. Viele Senioren haben aber heute die Zeit, etwas zu bewegen. Sie können etwa zu Fuß mit dem Rucksack einkaufen gehen, anstatt das Auto zu nehmen.

Verantwortung übernehmen gehört für Walter Schmid zur Demokratie dazu. Hier bei einer Mahnwache vor dem Rathaus in Friedrichshafen im Januar. | Bild: Corinna Raupach

Vergeben Sie weitere schlechte Noten?

Auch wirtschaftlich hätten wir mehr vorsorgen müssen, besonders in guten Zeiten. Hohe Pensionen und Renten gehen heute auf Kosten der Jungen – sie werden deutlich weniger bekommen. Das gilt auch für meine beiden Söhne, die 39 und 46 Jahre alt sind. Sie werden Abschläge hinnehmen müssen. Zudem haben rechte Parteien ihre meisten Anhänger bei älteren Leuten. Auch das kann ich nicht verstehen. Für das politische Handeln gebe ich uns daher eine Vierminus.

Aber junge Menschen wachsen heute doch in Wohlstand auf. Übertreiben Sie nicht?

Wenn man den Wohlstand unserer Gesellschaft als Grundstein legt: Ja. Den haben natürlich auch wir geschaffen. Das war eine große Leistung. Aber in den 1960er- oder 70er-Jahren, als sich vieles materiell nach dem Krieg verbessert hat, galt weiterhin das Motto „Höher, schneller, weiter“. Wir haben das zu wenig hinterfragt und nicht aufgepasst. Die Folgen, wie etwa den Klimawandel, dürfen nun unsere Nachkommen ausbaden.

Was also ist zu tun?

Senioren, die noch fit sind, sollten sich mehr für die Gesellschaft engagieren. Ich glaube, vielen älteren Menschen ist nicht bewusst, wie die verschiedenen Generationen zusammenhängen.

Zum Beispiel?

Die Pflegesituation: Wenn es zu wenig Plätze in Pflegeheimen gibt, müssen ältere Menschen meist auf junge Leute in ambulanten Diensten zurückgreifen. Da machen sich, glaube ich, zu wenige Ältere Gedanken über die Verbindung der Generationen. Wir, die Senioren, sollten uns erkenntlich zeigen und vorsorgen, damit es auch unseren Enkelkindern nicht schlechter geht.

Sie haben über Pflichten und vermeintliche Fehler Ihrer Generation gesprochen. Haben ältere Menschen nicht auch besondere Rücksicht verdient?

Natürlich, zum Beispiel die Achtung vor dem Alter! Die ist in anderen Kulturen stärker ausgeprägt, hierzulande vermisse ich das manchmal. Ich habe erlebt, dass junge Leute im Bus nicht mehr aufstehen, um mir oder anderen älteren Menschen einen Platz zu überlassen. Ich glaube, wenn hier etwas geschieht, würden sich auch mehr Senioren in der Gesellschaft einbringen. Man könnte die Erfahrung und das Wissen Älterer deutlich mehr schätzen und darauf zurückgreifen. Und natürlich haben wir das Recht, ein angemessenes Leben zu genießen – auch in materieller Hinsicht. Aber das darf nicht auf Kosten künftiger Generationen gehen.