Friedrichshafen vor 1 Stunde

Wir haben Ferientipps für Daheimgebliebene: Führungen, Familienausflüge, Sportangebote und mehr

Ob Workshops und Führungen im Zeppelin Museum oder Familienausflüge an den See zum Schwimmen – wir haben einige Ferientipps in Friedrichshafen und Immenstaad für Sie zusammengestellt.