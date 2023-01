von Maike Stork

Im Sommer 2022 hatten Vertreter der Grünen, des Netzwerks für Friedrichshafen und der Ökologisch-Demokratischen Partei im Gemeinderat eine Umwidmung der Windhager Straße in eine Fahrradstraße beantragt. Bereits 2017 wurde über ein Fahrverbot für Autos auf dieser Strecke diskutiert. Damals wurde lediglich die Geschwindigkeit auf 50 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Philipp Fuhrmann von der Fraktion Netzwerk für Friedrichshafen begründet den neuen Antrag so: „Die Windhager Straße ist eine optimale Radverbindung aus der Stadt heraus in Richtung Nord-West. Der Straßen-Querschnitt passt ideal zu einer Fahrradstraße.“ Außerdem sei die Strecke momentan gefährlich für Radfahrer und Fußgänger. Wer sie schon einmal befahren hat, der weiß, warum: Sie ist vor allem schmal. Zwei durchschnittlich große Autos kommen gerade so aneinander vorbei. Für Radfahrer oder Fußgänger gibt es keine Ausweichmöglichkeit.

Schon für zwei sich entgegenkommende Autos ist die Straße mit ihren vier Metern Breite knapp. Wenn Fußgänger oder Fahrradfahrer hinzukommen, muss gebremst werden. Das kann mitunter gefährlich werden. | Bild: Maike Stork

Die Straßenverkehrsbehörde prüfte den Antrag mit dem Ergebnis, keine Fahrradstraße einzurichten. Das bestätigt die Vorlage zur Gemeinderatssitzung, die am 23. Januar stattfinden soll.

Argumente gegen die Einrichtung der Fahrradstraße

Abgewogen wurden bei der Prüfung mehrere Faktoren. Zum Einen habe eine Verkehrszählung ergeben, dass das Radaufkommen auf der Strecke verhältnismäßig gering sei. Außerdem habe sie aufgrund ihrer Nähe zum Bodenseeradweg für den typischen Radverkehr keine übermäßige Bedeutung, heißt es in der Vorlage weiter. Eine Fahrradverbindung über die Windhager Straße sei zudem nicht zwingend notwendig, um die Ortschaften mit dem Stadtkern zu verbinden. Denn es gebe alternative Wege.

Auch sei es auf der Windhager Straße nötig, dass Anlieger ihre Grundstücke mit dem Auto anfahren können. Dafür sei zumindest eine Zulassung „Anlieger frei“ erforderlich.

Argumente für die Einrichtung einer Fahrradstraße

Was aber für die Einrichtung einer Fahrradstraße spreche, sei, dass die Straße – im Vergleich zu Bundes-, Landes- und Kreisstraßen – von untergeordneter Bedeutung für den Kraftfahrzeugverkehr ist. Zudem könne man davon ausgehen, dass der Radverkehr in Zukunft zunehmen werde. Der Grund laut Sitzungsvorlage: „Die steigenden Beliebtheit von Pedelecs und E-Bikes.“

Beschränkungen für Kraftfahrzeuge angekündigt

Obwohl der Antrag abgelehnt wurde, soll sich etwas auf der Strecke verändern: Für 12 bis 18 Monate soll die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt sowie ein Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge an Sonn- und Feiertagen eingerichtet werden. Nach Ablauf dieser Zeit werde die Stadtverwaltung prüfen, „ob die Maßnahme sinnvoll und zweckmäßig ist, um eine Verkehrsberuhigung zu erzielen“. Eine Umwidmung wäre dann nicht mehr nötig, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Außerdem habe der Gemeinderat nun die Option, einen Antrag auf Umwidmung mittels einer sogenannten Teileinziehung zu stellen. Für eine Teileinziehung müssten überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen. Der Antrag würde dann durch die Städtische Bauverwaltung geprüft. Sofern eine Teileinziehung erfolgt, könne die Straßenverkehrsbehörde die Fahrradstraße anordnen.