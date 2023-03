Im Sommer 2023 soll es in Friedrichshafen an vier Abenden bei der Open-Air-Konzertreihe FN:POP rundgehen. Angekündigt sind bereits Lea, Lotte und die Rockband Gotthard, nun stehen weitere Künstler fest: Wincent Weiss sowie das Duo Kids of Adelaide.

Weiss sei innerhalb kürzester Zeit zu einem der erfolgreichsten und begehrtesten Künstler in der deutschen Musiklandschaft aufgestiegen, heißt es in einer Mitteilung. „Mit gefühlt unerschöpflicher Energie geht es auch weiter“, ist weiter zu lesen. Aktuell sei das viertes Album „Irgendwo ankommen“ angekündigt, mit dem Wincent Weiss live am Bodenseeufer auftreten soll, konkret am 11. August.

Stuttgarter unterstützen Lotte

Zudem werden die Musiker der Band Kids of Adelaide erwartet. Diese besteht aus den Stuttgarter Indie-Folk-Musikern Benjamin Nolle und Severin Specht. Seit über zehn Jahren stehen die beiden bereits auf der Bühne, eine „Dekade mit viel Rock‘n‘Roll“, heißt es in der Ankündigung. Ihr neues Studioalbum „The Cabin Tapes“ präsentieren sie am 8. Juli 2023 live im Innenhof der Kulturhaus Caserne, am selben Abend tritt Lotte auf.

Kids of Adelaine stammen aus Stuttgart und werden gemeinsam mit Lotte auftreten. | Bild: Kim Hoss

Damit ist das Programm für die Konzertreihe nahezu komplett. Jan Obri vom Veranstalter Vaddi Concerts: „Was die Headliner angeht, steht das Event.“ Hinzukommen werden weitere Support-Bands. Wer das konkret wird, sei aber noch nicht klar. „Das wird in den nächsten Monaten entschieden.“

Der Plan sieht daher bislang so aus: Im Innenhof des Kulturhauses Caserne treten am 7. Juli Gotthard auf, am 8. Juli Lotte sowie Kids of Adelaine. Bei den Konzerten am See, sprich auf dem Freigelände des Graf-Zeppelin-Hauses, sind für den 11. August Wincent Weiss geplant sowie für den 12. August Lea.

Der Ticket-Vorverkauf hat bereits begonnen. Der Einlass für Gotthard kostet 44 Euro. Neu ist beim FN:POP-Festival das Freunde- und Familienticket. Damit können vier Personen gemeinsam zum Konzert, bezahlen aber nur für drei. Für den Auftritt der Schweizer Kult-Rocker kostet dieses Ticket 132 Euro. Ein Einzelticket für Lotte kostet 39,70 Euro, das Freunde- und Familienticket gibt es für 119,20 Euro. Die Konzertkarte für Lea auf der GZH-Open-Air-Bühne kostet 57,75 Euro, das Freunde- und Familienticket 173,25 Euro. Wincent Weiss kostet 59,50 Euro sowie 178,50 für vier Personen.