Nach Kontrollen durch die Stadtverwaltung geht von dem Wasser aber keine Gefahr aus. Im Jahr 2019 waren 230 Menschen erkrankt, weil Fäkalien und Abwasser in den Bodensee gelaufen waren.

