Timothy: „Wenn du einmal in dem Milieu bist, kommst du nicht mehr raus“

Timothy, in dessen Ausweis aktuell noch ein weiblicher Name steht, geht mit Scheuklappen durch den Alltag. So beschreibt er seine Reaktion auf den Umgang der breiten Mehrheit: „Wenn ich irgendwo bin, wird entweder über mich gelacht oder über mich gelästert. Ich habe da zwar meinen Tunnelblick entwickelt, aber es verletzt dennoch.“ Diskriminierung und Ausgrenzung gehören für ihn zum Alltag.

Timothy bezeichnet sich selbst als Stehaufmännchen. | Bild: Lena Reiner

Bewerbungen auf eine Arbeitsstelle oder eine Wohnung seien eine Katastrophe. „Sobald die die Adresse sehen, ist es eigentlich vorbei“, sagt der 51-Jährige, „wenn du einmal in dem Milieu bist, kommst du nicht mehr raus.“ Wie lange er schon wohnungslos sei? „Am 5. Dezember werden es 25 Jahre.“ Angefangen habe alles mit einer Kündigung wegen Eigenbedarfs. Darauf folgten mehr als 18 Jahre in der Eintrachtstraße, zweieinhalb Jahre in einer weiteren Unterkunft und dann der dritte Umzug in die Nähe des Hinteren Hafens. Gleich blieb: Es handelte sich immer um städtische Unterkünfte, nie eine eigene Mietwohnung.

Zum Aktionstag Am 11. September findet der bundesweite Aktionstag für Wohnungslose statt, an dem auf Angebote und Lage wohnungsloser Menschen aufmerksam gemacht wird. Menschen gelten als wohnungslos, wenn sie über keinen mietvertraglich abgesicherten Wohnraum verfügen. Wohnungslosigkeit besteht auch dann, wenn die Betroffenen in einer Notunterkunft oder als Selbstzahler in einer Billigpension leben.

Auch wenn sie Arbeit hätten, würden wohnungslose Menschen auf dem Wohnungsmarkt abgelehnt. „Das liegt daran, dass sie wegen Alkohol- und Drogenmissbrauchs in Verruf geraten sind“, mutmaßt Timothy. Solche Vorurteile sollten dringend abgebaut werden: „Ich habe bis auf drei Jahre immer gearbeitet, obwohl ich es aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr tun müsste.“ Timothy nennt sich selbst Stehaufmännchen, überwindet Krisen wie den kürzlichen Tod der Freundin. „Ich kämpfe mich immer wieder raus!“ Dabei sei seine Lage kein Einzelfall, betont er: „Ich kenne einige Menschen, denen es so geht, die auch dringend in ein neues Umfeld wollen.“ Doch das sei schwer, wenn die Gesellschaft einen links liegen lasse.

Klaus: „32 Jahre gearbeitet – jetzt lebe ich in einem Gruppenzimmer“

Klaus hat seit sechs Jahren keine feste Unterkunft. | Bild: Lena Reiner

Klaus lehnt an einem Pfeiler am Hafenbahnhof, fängt an zu erzählen. „Das macht mich echt traurig. Ich habe 32 Jahre gearbeitet und jetzt lebe ich in einem Gruppenzimmer, habe nicht mal ein Waschbecken für mich allein, auch die Dusche wird geteilt“, sagt er, macht eine kurz Pause, und betont noch mal: „Das ist echt traurig.“ Seine feste Bleibe habe er durch die Trennung von seiner Frau verloren; seitdem gehe es für ihn von Unterkunft zu Übergangswohnung zu Unterkunft. Sechs Jahre sind das inzwischen, knapp drei davon in der Obdachlosenunterkunft für Männer in der Keplerstraße 7. Arbeiten kann der 52-Jährige inzwischen nicht mehr; er ist aufgrund von Epilepsie berufsunfähig und erhält eine kleine Erwerbslosenrente. Eine Wohnung zu finden war so bisher ein Ding der Unmöglichkeit.

Wenige Meter entfernt sitzen Ewald – so stellt er sich vor – und zwei weitere Männer auf einer Bank. „Das wird immer schlimmer, ihr müsst mal in der Unterführung schauen“, kommentiert er die Lage.

Streetworker Florian Nägele: „Es ist unmöglich, jemanden auf der Straße zu stabilisieren“

Arkade-Streetworker Florian Nägele, Bereichsleiter der Wohnungslosenhilfe in Friedrichshafen, bestätigt die Tendenz. „Als ich hier vor 15 Jahren als Streetworker angefangen habe, gab es hier exakt einen Obdachlosen“, sagt er. Inzwischen seien ihm fünf Männer bekannt, die dauerhaft auf der Straße lebten. Hinzu kämen jene, die sozusagen auf der Durchreise seien; im Sommer seien das immer ein paar mehr als während der kalten Jahreszeit. Auch habe er einmal gedacht, dass die Unterkünfte in Friedrichshafen immer ein paar Zimmer frei haben würden, in einer so reichen Stadt, „stattdessen haben wir eigentlich durchgängig Vollbelegung“.

Florian Nägele setzt sich seit 2008 in Friedrichshafen für die Belange obdachloser und wohnungsloser Menschen ein. | Bild: Lena Reiner

Ohne Horrorszenarien ausmalen zu wollen, habe er ernsthafte Bedenken für den Herbst: „Mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und den Nachwirkungen der Corona-Pandemie; das wird hart werden.“ Dabei sei es enorm wichtig, Menschen eine sichere Unterkunft zu verschaffen. „Es ist unmöglich, jemanden auf der Straße zu stabilisieren. Es braucht unbedingt zuerst eine Bleibe, dann kann man die übrigen Probleme angehen“, erklärt er den „housing first“-Ansatz, den er und sein Team verfolgten. Er sei dankbar, dass auch die Stadt Friedrichshafen diesen verstanden habe, und immer wieder in Unterkünfte investiere.

„Man sollte immer daran denken, dass die Menschen auch eine Lebensgeschichte, eine Hintergrundgeschichte haben.“ Florian Nägele, Streetworker

Dabei betreuen sie jeden, auch diejenigen, die dann doch auf der Straße statt in einem Zimmer schliefen. „Wir greifen jeden Strohhalm, der sich uns bietet“, sagt er, „nur weil wir für jemanden da sind, heißt es eben nicht, dass wir direkt eine adäquate Lösung finden.“ Zuletzt hat er eine Bitte an die Einwohner der Stadt: „Man sollte immer daran denken, dass die Menschen auch eine Lebensgeschichte, eine Hintergrundgeschichte haben. Das ist nicht einfach nur ein Penner, der auf der Straße schläft; hinter jedem Menschen gibt es eine Geschichte und die zeigt, wie schnell es gehen kann, dass jemand seine Wohnung verliert.“

Der Vorplatz von Edeka am Romanshorner Platz wird nachts zur Schlafstätte für Wohnungslose. | Bild: Lena Reiner

Manchmal sei es eine Scheidung, mal eine Kündigung wie bei Timothy, mal ein anderes Unglück. Im aktuellen Jahr habe er eine besonders große Anteilnahme erlebt, für die er sehr dankbar sei: „Es meldeten sich etwa enorm viele Menschen wegen eines Menschen, der in Fischbach draußen schlief, sehr besorgt, ob sich da jemand kümmert.“ Das habe ihn überwältigt und sehr gefreut.