Das Gespräch findet unmittelbar vor dem Jahrestag der Machtübernahme durch die Taliban statt. „Ich habe vorhin mit meiner Tante telefoniert“, schildert Wahid Watanyar. „Sie meinte, es geht ihr gut. Es gebe jetzt weniger ‚taktak‘, also Schießereien, und weniger Totengedenken. Sonst habe sich kaum etwas geändert.“ Dabei wolle er keinesfalls willkürliche Regeln und Strafen der derzeitigen Machthaber in Afghanistan kleinreden.

Er bewundere die Frauen, die jüngst in Kabul auf die Straße gegangen seien. „Die sind echt mutig. Ich würde mich aktuell nicht trauen, dort zu demonstrieren“, sagt Watanyar. Gleichzeitig sei es wichtig, zu verstehen, dass es Gegenden in Afghanistan gebe, die die Änderungen der vergangenen Jahrzehnte nie wirklich erreicht hätten. Von einem Demokratisierungsversuch mag er sowieso nicht sprechen – ganz im Sinne seines Doktorvaters, denn: „Das hat in Afghanistan nie stattgefunden. Es war eher der Versuch einer Liberalisierung und auch darüber kann man sich streiten.“

Wahid Watanyar, der heute in Friedrichshafen lebt, stammt aus Baghlan. „Ich bin begrenzt auf einen Ein-Kilometer-Radius aufgewachsen“, beschreibt er. „Das war für alle gleich, Jungen und Mädchen. Es war einfach zu unsicher, weiterzugehen. Wir hatten Krieg.“ Es habe nie lange genug Ruhe und Frieden gegeben, um sich Gedanken über Grundsätzliches wie etwa Rollenbilder zu machen. Dabei, davon ist der 37-Jährige überzeugt, wollen selbstverständlich alle Menschen mehr Freiheiten, auch die Frauen in den afghanischen Provinzen, das sei überhaupt keine Frage für ihn.

Dabei werde in Afghanistan einiges den Taliban zugeschrieben, was gar nichts mit ihnen zu tun habe. Geschlechtertrennung im Haus sei ein Beispiele, öffentliche Alkoholkontrollen wie in Pandschir seit 2020 ein weiteres. Die Region wurde vor allem durch ihren Widerstand gegen die Taliban bekannt.

„Die Regierung hatte eigentlich nur Macht in Kabul“

Auch weiterführende Schulen für Mädchen habe es nie überall gegeben. „Es gab in manchen Provinzen wie etwa meiner Heimat nicht mal genug Schulen für alle Jungs. Da konnte man die Mädchen deshalb gar nicht dazunehmen“, beschreibt er und ergänzt, dass dieser Missstand der Regierung sehr wohl mitgeteilt worden sei. Dort habe sich nur nie jemand darum gekümmert.

Ebenso sei es ihnen mit Straßenblockaden ergangen. Der Weg nach Kabul sei eine wahre Zitterpartie gewesen. Bemüht darum, dass die Straße frei gemacht werde, sicher für die Bevölkerung, habe sich seines Wissens nie jemand. „Die Regierung hatte eigentlich nur Macht in Kabul“, sagt er und meint damit alle Regierungen der vergangenen 40 Jahre.

Watanyar spricht dabei auch als Wissenschaftler. Er hat sein Heimatland 2001 verlassen, auf der „üblichen“ Route, wie er sagt: über Iran und die Türkei sei er nach Deutschland gekommen. In Heidelberg habe er dann großes Glück gehabt, Menschen gefunden, die ihn – damals noch Teenager – unterstützten. So habe er die Berufsschule und das Abendgymnasium besucht, seinen Master in Politikwissenschaften geschafft und sei zeitgleich auch eingebürgert worden.

Heute promoviert Watanyar – mit einem Schwerpunkt auf Konfliktforschung und Demokratisierung. „Eigentlich waren meine Noten in Physik und Chemie am besten, aber ich wollte etwas studieren, das später nicht nur meiner Heimat nützt, sondern auch anderen Ländern, die sich in einer Krise befinden“, erklärt er.

Engagement für nachhaltige und klimafreundliche Grundversorgung

Gemeinsam mit seinem Bruder hat Watanyar in Afghanistan außerdem eine Organisation gegründet, die sich für ein besseres Wassermanagement und erneuerbare Energien vor Ort einsetzt. Dabei gehen sie eines der Grundprobleme des Landes an: Es gibt weder eine stabile Stromversorgung noch ein flächendeckendes Wassermanagement. Derzeit herrscht in weiten Teilen der Bevölkerung eine Hungersnot. Auch das nimmt den Spielraum für politische und gesellschaftliche Veränderung.

Es gab bereits in den vergangenen Jahren Ansätze, die seit der Machtübernahme allesamt gestoppt wurden. Mit Mitarbeitern der ehemaligen Regierung, die unter dem „Islamischen Emirat Afghanistan“ keine Stelle mehr finden, soll das Team aufgestellt werden. Derzeit warten sie auf ihren Status als Nichtregierungsorganisation; dann soll die Arbeit richtig losgehen.