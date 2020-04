Seit mehr als 40 Jahren schafft Annette Weber Kunst: mal sind ihre Skulpturen groß wie ein Brunnen, mal klein und filigran. Dann wieder bringt Weber Farben und Ideen auf eine Leinwand wie etwa eine riesige starke Löwin, die zugleich voller Sanftheit ist. Wer genauer hinsieht, erkennt Züge, die menschlich anmuten sowie ein gekentertes Boot. Die Flüchtlingssituation vor Lampedusa hatte sie zu diesem Werk inspiriert.

Die Löwin war am 27. März Teil der „walking ideas“. | Bild: privat/Weber

Auch mit ihrer aktuellen Kunstaktion greift die Wahl-Langenargenerin den Zeitgeist auf. Coronaverordnungstauglich sind ihre „walking ideas“ allemal, kann man sie doch mit Abstand zu anderen Menschen betrachten. Täglich ist ein anderes Werk aus ihrem Atelier vor selbigem in der Rosenstraße 46 zu sehen.

Künstlerin Annette Weber vor ihrem Atelier in Langenargen. | Bild: Lena Reiner

Die Kunst soll Passanten zum Anhalten, Innehalten und neu Denken bewegen, sie anregen und kurz ihre Sorgen vergessen lassen. Und die Idee kommt an. „Sie bleiben an der Straße stehen, lächeln, kommen manchmal mit Kamera zurück“, beschreibt Weber die Reaktionen der Menschen, die vorbeispazieren und: „Ich habe jeden Tag Gespräche aus fünf Meter Abstand. Ich bin sehr dankbar dafür.“

„Rana esculenta, Teichfrosch“, 29. März, hochgebrannte Keramik. | Bild: privat/Weber

Natascha Maier zeigt Videoperformance online

Ganz anders geht die Häfler Künstlerin Natascha Maier an die aktuelle Situation heran. Eigentlich hätte sie kürzlich in der Galerie Kunsthaus Caserne ausgestellt. Etwa zwei Wochen vor Vernissage war aber klar, dass ihre Ausstellung nicht würde stattfinden können. „Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon über ein Jahr lang an meiner Organic-Ausstellung gearbeitet, war mitten in den Vorbereitungen und eigentlich kurz davor, die Ausstellung aufzubauen“, schildert Maier.

Bodenseekreis Unser Corona-Alltag: Klopapier wächst auf Bäumen Das könnte Sie auch interessieren

Entmutigen ließ sie sich davon nicht, vielmehr nahm sie die Corona-Krise in ihre Arbeit auf. „Durch meine Schwester, die Ärztin ist, ist das alles auch sehr nah“, sagt sie. Und so sei ein weiteres Werk für ihre „organics“-Reihe entstanden. Das Ergebnis ist online frei verfügbar. Es handelt sich um eine Videoperformance mit dem Titel „organic wrapping“. Sie handelt vom Einhüllen und Erfassen der neuen Zeit, der Zeitrechnung nach Ausbruch der Corona-Pandemie.

Video: Benjamin Sambolec

Dabei performt Natascha Maier mit ihrem ehemaligen Dozenten Antionio Zecca. Spontan zum Filmen bereiterklärt hat sich Benjamin Sambolec von der benachbarten Medienagentur Südsicht. Zum Video in voller Länge geht es hier entlang.

„Graffiti-Papa“ Daniel Schweizer veranstaltet einen Zeichenwettbewerb

Ebenfalls die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters zunutze macht sich Daniel Schweizer vom Jugendzentrum Molke, der sich selbst als der „Graffiti-Papa“ der Jugendlichen bezeichnet und selbst als Künstler aktiv ist: Er veranstaltet seit einigen Tagen online „Sketchbattles“, also Zeichenwettbewerbe.

Daniel Schweizer erklärt normalerweise offline und unter Menschen, wie das mit der gesprühten Kunst so funktioniert. Dieses Foto entstand auf dem letzten Kulturufer im Bereich des Jugendzentrums Molke. | Bild: Lena Reiner

Ein Sketchbattle laufe online eigentlich ähnlich ab wie sonst in der Molke: Festgelegt werden ein Wort, das skizziert werden muss, die Materialien und gegebenenfalls auch weitere Eckdaten. Nach ein bis zwei Tagen zu einer festgelegten Frist werde dann gemeinsam über die Werke abgestimmt. Alle Teilnehmer säßen dabei gleichzeitig in der Jury.

Ein Teilnehmer hat den Begriff Virus um den Begriff „Corona“ ergänzt. | Bild: privat

Das Gewinnerwerk eines digitalen Sketchbattles zum Begriff „Virus“. | Bild: privat

„Wir sind inzwischen schon beim achten Battle, seit die Schulen geschlossen haben, und machen das sehr regelmäßig“, schildert Schweizer weiter. So sei aus einer spontanen Idee eine Plattform zum Austausch entstanden: „Es geht vor allem darum, sich auszutauschen und Spaß zu haben. Hier können auch alle voneinander lernen und geben sich gegenseitig Tipps.“ Wer mitmachen mag, kann sich per E-Mail an schweizerstyle@hotmail.com anmelden.