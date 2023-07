Wer sich beim Besuch des Seehasenfests die Parkplatzsuche ersparen oder abends noch gemütlich in einem der Festgärten sitzen will, kommt am besten mit Bus, Bahn oder dem Rad zum Fest. Informationen zu den Verbindungen des Nahverkehrs gibt es beispielsweise beim Verkehrsverbund Bodo, beim Häfler Stadtverkehr oder der Katamaran-Reederei. Sonderfahrten zum Seehasenfest bieten die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) an.

Anreise mit dem Auto

Wer hingegen mit dem Auto zum Fest kommt, kann beispielsweise im Parkhaus am See oder in den Parkhäusern Altstadt, am Stadtbahnhof oder Sportpark parken. Sie haben rund um die Uhr geöffnet. Einschränkung: Während des Feuerwerks am Samstag ist eine Ein- und Ausfahrt beim Parkhaus am See nicht möglich. Während des Festzuges am Sonntag kann das Parkhaus am Stadtbahnhof nicht angefahren werden.

Die Tiefgarage des Graf-Zeppelin-Hauses hat während des Seehasenfests bis 2 Uhr morgens geöffnet. Am Seehasen-Samstag kann hier bis morgens um 3 Uhr geparkt werden. Während des Feuerwerks und des Festzugs ist allerdings keine Ein- und Ausfahrt möglich. Vom Parkplatz Berufsschulzentrum sowie der Bushaltestelle Frei- und Seebad Fischbach pendelt von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 2 Uhr, ein kostenloser Bus zum Stadtbahnhof. Ein Festabzeichen ist erforderlich.

Der Parkplatz am Hinteren Hafen ist während des Seehasenfests gesperrt. | Bild: Gerhard Plessing

Der Stadtverkehr wird während des Seehasenfestes außerdem einen Verstärkerbus einsetzen, der den Sportpark anfährt. Im Parkhaus Sportpark können Park-and-Ride-Tickets gekauft werden, die für die Hin- und Rückfahrt gelten. Die Verstärkerbusse fahren von Samstag, 16.30, Uhr bis Sonntag, 1 Uhr, durchgehend im 20-Minuten-Takt in beide Richtungen. Das Parken in den Grünanlagen ist nach Angaben der Stadt hingegen grundsätzlich verboten.

Hinterer Hafen gesperrt

Der Vergnügungspark wird schon ab Montag, 10. Juli aufgebaut. Ab diesem Zeitpunkt sind die Parkplätze am Hinteren Hafen bis einschließlich 20. Juli gesperrt. Inhabern von Bewohner-Parkausweisen aus der Innenstadt können laut Stadtverwaltung während dieser Zeit die Fahrzeuge ersatzweise im Wohngebiet „Kleiner Berg“ abstellen. Sie müssen den Ausweis gut sichtbar im Fahrzeug auslegen.

Friedrichshafen Feuerwerk, Festumzug oder Vergnügungspark: Was Besucher zum Seehasenfest wissen müssen Das könnte Sie auch interessieren

Die Stadt weist darauf hin, dass während des Seehasenfestes auch Anwohner die abgesperrten Bereiche nicht befahren dürfen. Fünf Behindertenparkplätze stehen für die Zeit der Sperrung auf dem Romanshorner Platz im Bereich der Fähre-Zufahrt zur Verfügung.

Nach dem Feuerwerk mit dem Taxi nach Hause

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, fahren die Taxis am Festsamstag von 22 bis 24 Uhr ausschließlich vom Franziskusplatz ab. Der Taxibereich am Stadtbahnhof werde während dieser Zeit nicht angefahren. So solle die Sicherheit für Fußgänger erhöht werden. Gleichzeitig werde die An- und Abfahrt der Taxis erleichtert. Zudem wird die Friedrichstraße zwischen der Olga- und der Karlstraße in dieser Zeit für den Individualverkehr gesperrt. Ebenfalls gesperrt ist die Riedleparkstraße zwischen Kreisel Charlottenstraße und Friedrichstraße.

Von 14. Juli bis 17. Juli werden die Taxi-Zonen innerhalb des Stadtbahnhofes versetzt: Die Taxis stehen an diesen Tagen, mit Ausnahme des Festsamstags zwischen 22 und 24 Uhr, entlang des Grünstreifens gegenüber dem Postgebäude.