Über grüne Felder, irgendwo in der Nähe von Ailingen, schallen Rufe. „Come by!“ ist zu hören. Oder „Walk up!“ Wer den Rufen folgt, entdeckt irgendwann Nicole Knor. Die 58-Jährige steht in der Abendsonne auf einer Weide. Es riecht nach frischem Gras und feuchter Wolle. Knor ist umringt von 37 Schafen, die gemeinsam über die Wiese traben. Um die wuscheligen Tiere rennt ein schwarz-weißer Hund. Dann bleibt er stehen. Hechelt, hat die Herde im Blick – und treibt sie in die Richtung, die Nicole Knor über Befehle angibt.

Insgesamt hütet Nicole Knor 37 Schafe. | Bild: Benjamin Schmidt

Die Ruhe auf der Weide

„Das hier erdet mich“, erzählt Nicole Knor, während Hund Suzie, ein Australian Shepherd, die Schafe im Auge behält. „Hier draußen bin ich nicht erreichbar. Kein Handy, kein Lärm.“ Die Leidenschaft der Häflerin Knor, die mit ihrem Mann eine Bäckerei betreibt, ist das Halten von Schafen – sowie das Trainieren von Hütehunden mit der Herde. Darin ist sie richtig gut. Im September dieses Jahres ist Nicole Knor bei einer Meisterschaft in Aschaffenburg sogar zur Vize-Europameisterin im Hüten mit Australian Shepherds geworden. Wie kommt man zu so einem Hobby?

„Mein Mann, meine Tochter und ich haben Anfang der 90er Jahre angefangen zu reiten“, erinnert sich Knor. Über das Westernreiten sei sie auf viele Höfe in Deutschland gekommen. „Und ich hatte schon immer Interesse an der Zusammenarbeit mit Tieren.“ Einmal in Kontakt mit dem Leben draußen in der Natur, auf der Weide, war Knor mit Leidenschaft dabei. Zunächst beim Reiten: Im Urlaub arbeitete sie sogar auf einer Ranch in Kanada. Sie besuchte Messen und Reitturniere. Sie lernte Gleichgesinnte kennen– und irgendwann die Hütehunde Australian Shepherds.

Hund Suzie ist offensichtlich glücklich, draußen zu sein. | Bild: Benjamin Schmidt

Hunde haben Spaß

Einige Jahre später, im Jahr 2006, waren die Kinder aus dem Haus – und der erste Hütehund zog bei den Knors ein: Cody. Knor lächelt. „Er war nur mäßig talentiert.“ Auch die Schafsherde legte sich Knor zu. Sie kümmerte sich um Felder, auf denen die Tiere weiden können. Hund Cody wurde zum Familienmitglied – und bekam über die Jahre noch weitere Artgenossen zur Seite gestellt. Hund Blue, selbst mittlerweile alt, Suzie und Cas, den Knor erst im vergangenen Jahr zu sich nahm. Cody, ihr erster Hund, verstarb im Mai. Von Tieren irgendwann Abschied nehmen zu müssen, gehört bei diesem Hobby dazu.

Nicole Knor ist täglich auf der Weide. „Mit einem Hund wie Suzie zu üben, dazu gehört viel Erfahrung“, erläutert sie. Hütehunde haben einen angeborenen Trieb. Sie achten auf Herdentiere, wollen die Gruppe zusammenhalten – und es ihren Herrchen recht machen. Es gilt dabei, mit dem Hund als Team zusammenzuwachsen. Das geht ganz ohne Leckerlis. Für die Tiere ist das Training Belohnung genug.

Auf der Schafsweide mit Nicole Knor. | Bild: Benjamin Schmidt

Laufende Wollknäule können störrisch sein

Wie das Hüten funktioniert, zeigt Nicole Knor mit ihrem jüngsten Hund Cas. Sobald sie den schwarz-weißen Wirbelwind aus ihrem Auto springen lässt, wo er geduldig gewartet hat, schießt er wie ein Blitz auf ein kleines Grüppchen an Schafen zu, umringt sie. Wartet dann und hechelt. Und so trainiert Nicole Knor mit ihm die Befehle: Rennt der Vierbeiner im Uhrzeigersinn um die Schafe, ruft Knor: „Come by!“ Geht es in die Gegenrichtung, lautet der Ruf „Away“. Treibt er die Schafe zusammen – in Knors Richtung, ruft sie: „Get back!“ Letztlich, so Knor, brauche es nur eine kleine Sammlung von Ansagen, um mit Hunden Schafsherde zu bewegen. Weltweit werden hierfür englische Begriffe verwendet.

Aber braucht es tatsächlich Hunde zum Schafe bewegen? „Tatsächlich geht es gar nicht ohne“, sagt Nicole Knor. Die laufenden Wollknäule können recht störrisch sein. Knor nutzt mehrere Weiden, auf denen ihre Herde grast. Um sie vom einen aufs andere Terrain zu bekommen, brauche sie die Unterstützung. Oder etwa auch, um ein Schaf zu ihr zu treiben, um die Klauen des Tieres zu schneiden.

Die Wolle der Schafe kann Knor nicht verkaufen – es gibt keine Nachfrage danach. | Bild: Benjamin Schmidt

Produktiv sind die Schafe nicht

„Mir wichtig, dass es den Schafen gut bei mir geht“, sagt Knor. Bei ihr sterben sie eines natürlichen Todes, werden nicht geschlachtet. Das älteste Tier ist elf Jahre alt. Die Wolle kann Knor nicht verkaufen. „Das hier sind alte Landrassen. Die sind vom Aussterben bedroht.“ Rhönschafe, Herdwick, Moorschnucken oder Waldschafe: Laut Knor alles Arten, deren Wolle auf dem Markt keinen Ertrag mehr bringt. „Alle wollen nur noch Merino-Wolle“, so Knor. Wenn der Schafscherer kommt, bleibt ein ganzer Anhänger filzigen Materials übrig. „Das ist leider Sondermüll“, bedauert Knor. Dabei ließe es sich etwa hervorragend als Dünger einsetzen.

Die Schafe dürften dennoch zufrieden sein. Ihre Lebensaufgabe besteht darin, das Jahr über draußen zu weiden – und sich manchmal von Hunden antreiben zu lassen. Den Shepherds macht das ganz offensichtlich Spaß. Und Nicole Knor ist glücklich.