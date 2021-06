Der entscheidende Kontakt entstand über einen Träger. „Dieser Träger hatte alle guten Eigenschaften, die Sie sich nur vorstellen können“, schildert Claus Hammerle aus Friedrichshafen. Bei seiner dritten Bergtour mit ihm habe er ihn dann gefragt: „Wer bist du eigentlich?“ Ramji Tamang habe seine Hand aufs Herz gelegt und gesagt: „Ich bin Christ.“ Lachend mussten sie feststellen, dass dies auch der Nachname von Hammerles Partnerin sei. Und so begann ihre gemeinsame Geschichte.

Tamang habe ihm Pastor Gore Bahadur Tamang vorgestellt, der damals acht Waisenkinder bei sich zu Hause untergebracht hatte. „Auf weniger Raum, als wir hier auf der Terrasse haben“, sagt der Häfler und deutet auf selbige an seinem Wohnhaus. So habe er dann beschlossen zu helfen. Die Abmachung: Er kümmert sich um Grundstück und Rechnungen, die Nepalesen selbst kümmern sich um die Kinder und einen Selbstversorgergarten direkt am Haus.

Seit 2004 gebe es das Projekt, 2011 sei der Neubau eines Waisenhauses in der Nähe der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu fertiggestellt worden. Seitdem wird es durch Einzelspenden aus Friedrichshafen und Umgebung sowie Patenschaften für die bis zu zehn Kinder, die dort leben, unterhalten.

Claus Hammerle zwischen Heimleiter Ramji und dessen Frau Ursja. | Bild: privat

Unterstützt wird das Projekt unter anderem dauerhaft vom Rotary-Club Friedrichshafen-Lindau, dem Hammerle angehört. Träger ist der eingetragene Verein „Waisenhausprojekt in Kathmandu/Nepal“ mit Sitz in Friedrichshafen. Ramji Tamang und dessen Frau Ursja leiten das Waisenhaus zuverlässig, wie Hammerle betont. Überhaupt sei das ganze Hilfsprojekt Teamarbeit: „Allein könnte ich das nicht schaffen.“

Nach den schrecklichen Erdbeben vor sechs Jahren in der Gegend, für die er zusätzlich Katastrophenhilfe organisiert habe, stünde Nepal nun vor einer neuerlichen großen Herausforderung: der Corona-Pandemie oder vielmehr ihren Nebenwirkungen. „Es gibt dort gar kein soziales Netz“, erklärt Hammerle. Die Mehrheit der Kinder, die im Waisenhaus lebten, hätten durch schwere Krankheiten ihre Eltern verloren. In den nicht ausreichend ausgestatteten Krankenhäusern des Landes hätten diese nicht behandelt hätten werden.

Kontakt zum Verein und Spendenkonto Spendenkonto: Waisenhausprojekt Kathmandu in Nepal e.V., IBAN: DE39 6519 1500 0037 7420 00



Ansprechpartnerin für Fragen zu Spenden und Patenschaften ist Schriftführerin Emma Christ, Telefon 01 63/3 66 22 47.

Durch den Lockdown ergäben sich aktuell weitere Probleme. „Es gibt entlang der üblichen Trekkingrouten viele kleine Tea Houses, also Hütten, in denen die Menschen für Reisende Tee zubereiten für 80 Cent die Tasse. Die haben jetzt alle keine Gäste mehr und eine wichtige Einnahmequelle fehlt“, nennt er ein Beispiel. Ebenso ergehe es den Trägern und Reiseführern, die auf den Tourismus angewiesen seien.

Gemeinsam mit einem Kontaktmann vor Ort, der ihm empfohlen worden sei, habe er bereits eine Verteilung mit Grundnahrungsmitteln und Seife an arme Menschen organisieren können. Eine weitere Großausgabe der lebenswichtigen Güter sei geplant: 3000 Euro möchte er dafür an Spenden zusammenbekommen, dann könnten rund 800 Familien versorgt werden.