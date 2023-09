Was hat Friedrichshafen in Sachen Anpassung an den Klimawandel schon umgesetzt? Drei Kilometer lang war die Strecke, entlang der Kira Urban von der Abteilung Landschaftsplanung des Friedrichshafener Umweltamts aufzeigte, welche Maßnahmen bereits umgesetzt wurden. Außerdem informierte sie über Ideen, um die Stadt besser an die Folgen des Klimawandels anzupassen – denn die seien unvermeidbar, machte sie deutlich. „Bei der Klimaanpassung geht es darum, mit den nicht mehr vermeidbaren Folgen zu leben und weniger unter ihnen zu leiden“, erläuterte Urban beim Treffpunkt an der Musikmuschel.

Ohne Klimaschutz bringe jedoch auch die Klimaanpassung nicht viel. Zahlen verdeutlichen dies. Gab es zwischen den Jahren 1971 und 2000 im Schnitt fünf Tage mit einer Temperatur über 30 Grad, würden im Jahr 2100 circa 35 heiße Tage erwartet. „Unser Ziel ist es, schattige Plätze mit Aufenthaltsqualität zu schaffen, die solche hohen Temperaturen aushaltbar machen“, sagte Urban.

Auf dem Adenauerplatz entsteht eine schattenspendende Bauminsel, außerdem sind Sitzgelegenheiten geplant. | Bild: Claudia Wörner

Schattenspendender Hain auf dem Adenauerplatz

Erste Station des Klimaspaziergangs war der zentrale Adenauerplatz, auf dem aktuell ein Hain mit schattenspendenden Bäumen entsteht. „Dieser Platz, auf dem viele Veranstaltungen stattfinden, gehört durch seine Versiegelung zu den thermisch am stärksten belasteten Orten in der Innenstadt“, informierte Urban. Die Fläche unter den Bäumen könne viel Wasser aufnehmen, außerdem sei die Verdunstungskühle angenehm, wenn man sich hier aufhalte.

Durch die Karlstraße in Richtung Romanshorner Platz: Beim Klimaspaziergang durch Friedrichshafen fällt auf, dass es in der Innenstadt viel zu wenige schattenspendende Bäume gibt. | Bild: Claudia Wörner

„Der Romanshorner Platz hat viel Potenzial“

Durch die Karlstraße ging es weiter Richtung Romanshorner Platz, der erst Mitte der 1990er Jahre seine heutige Form erhalten hat. Auch dieser Platz soll umgestaltet werden: Erste Ideen seien eine Erweiterung der Baumgruppe und ein 100 Quadratmeter großes Wasserspiel. Da auf dem Platz während des Seehasenfests ein großes Fahrgeschäft und während des Weihnachtsmarkts die Kunsteisbahn stehen, soll das Wasserspiel so gestaltet werden, dass man darüberfahren kann. „Dieser Platz hat viel Potenzial, um aufgewertet zu werden“, sagte Kira Urban. Eine weitere Idee sei, die Fassade hin zu den Gleisen des Hafenbahnhofs zu begrünen.

Auf dem Romanshorner Platz, hier im Bild, sollen die Baumgruppe erweitert und ein Wasserspiel angelegt werden. Kira Urban zeigte die Pläne. | Bild: Claudia Wörner

Durch die Allmandstraße und entlang der Keplerstraße führte Urban die Gruppe weiter. Hier mildern Bäume die Wärme, die der Asphalt abstrahlt. „Sie sorgen für Beschattung und für eine bessere Versickerung des Regens“, erläuterte die Fachfrau. Ganz könne man die thermischen Effekte der Straße jedoch nicht eliminieren, aber die Reduzierung der Abstrahl-Temperatur um die Hälfte sei bei einer guten Beschattung möglich.

Bäume mildern die Effekte der Straße: Auf dem Mittelstreifen der verkehrsberuhigten Keplerstraße wurden vor fünf Jahren Bäume gepflanzt. | Bild: Claudia Wörner

Noch viel zu tun in Gewerbe- und Industriegebieten

Am früheren Eingangshäuschen der alten Messe nahm Urban den Riedlewald und das angrenzende Industriegelände in den Blick. So gebe es im Riedlewald keine neuen Fichtenanpflanzungen mehr, sondern es werde auf eine Mischstruktur geachtet. „Totholz bleibt auch mal liegen, um die Biodiversität zu fördern und CO 2 zu speichern“, erläuterte sie.

Außerdem sollen Entwässerungsgräben beseitigt werden, um Biotope zu schaffen. In Sachen Klimaanpassung gebe es in den Gewerbe- und Industriegebieten noch viel zu tun. Dank der Begrünungssatzung der Stadt, die 2021 beschlossen worden war, sei das Dach des neuen Porsche-Zentrums begrünt und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.

Woche der Klimaanpassung Nach 2022 fand vom 16. bis 22. September bundesweit die zweite Woche der Klimaanpassung mit zahlreichen Veranstaltungen statt. Klimaanpassung bedeutet, sich auf die nicht mehr abwendbaren Folgen des Klimawandels vorzubereiten und zu arrangieren. Gleichzeitig soll die Klimaanpassung dazu beitragen, sich auf zu erwartende Änderungen einzustellen und künftige Schäden so weit wie möglich zu vermeiden.

Der Mittelstreifen ist versiegelt und die Bäume haben inzwischen zu wenig Platz: Die Stadt hat die gut beschattete Riedlewaldstraße trotzdem im Blick. | Bild: Claudia Wörner

Bäume am Mittelstreifen brauchen mehr Wasser

In der Riedleparkstraße mit ihren rund 70 Linden scheint auf den ersten Blick alles in Ordnung zu sein. „Aber der Mittelstreifen ist versiegelt und einige Bäume haben inzwischen zu wenig Platz“, weiß Urban. Daher mache sich die Stadt Gedanken über eine wassergebundene Decke auf dem Mittelstreifen, um Regenwasser besser an die Bäume zu leiten.

Die Bauarbeiten haben bereits begonnen: Die Südfassade des Technischen Rathauses am Charlottenplatz soll komplett begrünt werden. | Bild: Claudia Wörner

Südfassade des Technischen Rathauses wird begrünt

Am Technischen Rathaus, der letzten Station des Klimaspaziergangs, haben die Bauarbeiten im Sinne der Klimaanpassung bereits begonnen. „Die Südfassade wird komplett begrünt.“ Das nötige Gerüst werde abgerückt von der Wand, sodass man sich daher im Schatten aufhalten könne, beschrieb Urban. Bei der Begrünung werde auf die Blütenfolge geachtet, um sie interessant für Insekten zu machen. In den nächsten Monaten soll die begrünte Fassade fertig sein.