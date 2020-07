Anfang Juni haben Brit-Ulrike und Carlo Donati die Leitung der Graf-Zeppelin-Jugendherberge in Friedrichshafen übernommen. Gäste beherbergen durften sie allerdings erst einen Monat später. So erleben die neuen Herbergseltern den Neustart.

Eine Hauptsaison hätte für sie auf die andere folgen können. Am Feldberg, wo Brit-Ulrike und Carlo Donati über 18 Jahre die höchstgelegene Jugendherberge in Baden-Württemberg geleitet haben, ist das Haus in den Wintermonaten besonders gefragt. So