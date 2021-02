Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Widerspruch gegen Hotelbau im Landschaftsschutzgebiet am Fischbacher Seeufer: Kritiker sehen juristische Fehler und Folgen für die Umwelt

Die Luftschiffbau Zeppelin GmbH möchte an Stelle des früheren Diakonissenheims am Fischbacher Seeufer ein Tagungshotel errichten. Da bei der Baugenehmigung Belange des Landschaftsschutzes und Baurecht missachtet worden seien, hat der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Friedrichshafen Widerspruch eingelegt. Die Abrissarbeiten am Seeufer in Fischbach sind bereits in vollem Gange.