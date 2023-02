Wer wird als neuer Sozialbürgermeister ins Häfler Rathaus einziehen? Vor wenigen Tagen endete die Bewerbungsfrist für den Posten. Der Stadtverwaltung liegen inzwischen 17 Bewerbungen für die Nachfolge von Andreas Köster vor. „Darunter sind fünf Bewerberinnen und zwölf Bewerber“, sagt Stadtsprecherin Andrea Kreuzer auf SÜDKURIER-Anfrage. Öffentlich machte seine Kandidatur dabei bislang nur einer. Yalçın Bayraktar geht als Wunsch-Kandidat der Grünen, die in diesem Fall das Vorschlagsrecht haben, ins Rennen.

Andreas Köster tritt bei der Wahl nicht mehr an.

Mit der Wahl eines neuen Baubürgermeisters stand zuletzt im Juni 2021 ein Wechsel an der Rathausspitze an. Für die Nachfolge von Amtsinhaber Stefan Köhler bewarben sich damals 26 Kandidaten. Fünf von ihnen wurden von der Auswahlkommission zum Vorstellungsgespräch geladen. Zwei präsentierten sich schließlich öffentlich in der Gemeinderatssitzung, am Ende setzte sich Fabian Müller in einer Stichwahl mit knappem Vorsprung durch.

So läuft eine Beigeordnetenwahl ab

Beigeordnete – dazu zählt auch der Posten des Sozialbürgermeisters – werden dabei vom Gemeinderat gewählt. Die Zahl der Bewerbungen sei hierbei nicht entscheidend, glaubt Andrea Kreuzer und führt aus: „Es geht nicht darum, so viele Bewerbungen wie möglich zu erhalten. Es geht darum, qualifizierte Bewerbungen zu bekommen.“ Ob solche unter den eingegangenen Bewerbungen sind, müssen nun Oberbürgermeister Andreas Brand und eine Auswahlkommission, in der Mitglieder der Fraktionen vertreten sind, entscheiden.

Bis zum 24. Februar wollen sie eine Auswahl der Bewerber treffen, die zu einem ersten Vorstellungsgespräch eingeladen werden sollen. Es folgen die Vorstellungsrunden vor der Auswahlkommission. Diese sollen zwischen dem 13. und 17. März stattfinden und das Bewerberfeld weiter einschränken. Bis spätestens 6. April soll die Vorstellung der Kandidaten in den Fraktionen abgeschlossen sein. Es folgen dann die Festlegung auf eine engere Auswahl und am 2. Mai die öffentliche Vorstellung mit anschließender Wahl im Gemeinderat.