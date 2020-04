Fast 630 Obstbäume sinnlos zerstört. Hubert Knoblauch geht durch die Reihen seiner Apfelplantage. „Da war keiner mit einem Messer oder einer Schere unterwegs“, sagt der Landwirt aus Friedrichshafen-Berg und deutet auf die saubere Schnittstelle an einem Baumstamm. Die Spuren deuten seiner Einschätzung nach auf eine Machete oder ein Schwert – also einen sehr scharfen Gegenstand – hin. Schlag für Schlag haben der oder die Täter die Stämme durchtrennt.

Die Bäume stehen in voller Blüte. Doch mit einem sauberen Schnitt wurden sie zerstört. | Bild: Fabiane Wieland

„Ein Großteil der Bäume ist vermutlich nicht mehr zu retten“, glaubt Hubert Knoblauch. Erst einmal bleiben die Bäume stehen, später werde sich zeigen, wo noch etwas zu retten ist. „Hier ist sicherlich nichts mehr zu machen“, sagt er und zeigt auf einen Apfelbaum, bei dem nur noch der Baumstumpf übrig geblieben ist.

„Hier ist wohl nichts mehr zu machen.“ | Bild: Fabiane Wieland

„Mit einem Längsschnitt wurde der Stamm durchtrennt. Da war ordentlich Kraft im Spiel“, so Knoblauch. Schnittspuren seien sogar noch an den Pfählen zu sehen, an denen die Bäume befestigt sind. Bei einem Großteil der Bäume handelt es sich um Apfelbäume, auch einige Kirschbäume wurden zerstört.

Bild: Fabiane Wieland

„Natürlich sind in der Vergangenheit an Bäumen auch schon Äste abgebrochen oder umgeknickt wurden“, sagt der Landwirt. „Aber so etwas habe ich noch nicht erlebt – wer macht so etwas?“ Den Schaden hatte die Familie am Ostermontag entdeckt. „Wir wollten nachsehen, welche Arbeiten für die nächsten Tage anstehen“, erzählt er: „Vorn war noch alles okay.“

Bild: Fabiane Wieland

Erst im hinteren Teil der Plantage sei das Ausmaß der Schäden deutlich geworden. Hubert Knoblauch geht davon aus, dass die massiven Schäden in der Nacht von Samstag auf Sonntag angerichtet wurden. Oberhalb der durchtrennten Stämme seien die Blätter bereits verwelkt gewesen.

Blätter welken und die Blüten lassen die Köpfe hängen. | Bild: Fabiane Wieland

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gibt es schon Erkenntnisse, wer die Bäume beschädigt haben könnte? „Welchen Spuren wir derzeit nachgehen, können wir aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlichen“, teilt das Polizeipräsidium Ravensburg am Freitag auf Anfrage mit.

Wer hat diese Schäden angerichtet? Die Ermittlungen der Polizei dauern an. | Bild: Fabiane Wieland

Die Polizei geht davon aus, dass die Baumfrevler im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen für die massiven Schäden gesorgt haben und rechnet mit einem Schaden von rund 16 000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/70 10, in Verbindung zu setzen.