Friedrichshafen bietet eine Vielfalt an internationalen Geschäften. Im Rahmen der kleinen Serie „Weltweit shoppen – ganz lokal“ besucht der SÜDKURIER einige Läden vor Ort. In loser Folge stellen wir die Geschäfte vor. Was gibt es dort zu kaufen? Seit wann gibt es den Laden und was sind die Herausforderungen für die Betreiber?

Zam Zam: Hier entdecken Kunden den Mittleren Osten

Faisal Khan bietet in seinem Laden Lebensmittel aus Asien, Afrika und dem Mittleren Osten an.

Nar-Supermarkt: Alles für die türkische und arabische Küche

Ein Familienunternehmen mit vielen Stammkunden.

Genuss Expert: Seit April gibt es hier Produkte aus Osteuropa

In der Faberstraße haben vor allem Fleischesser eine große Auswahl.

„Traditional Romanesc“: Rumänische Lebensmittel in der Ailinger Straße

Kunden kommen sogar aus Österreich oder der Schweiz.