Tipp eins: Pinot Noir fürs Sektfrühstück

Für einen gelungenen Morgen bevorzugt Steinhauser einen leicht süßen, nicht ganz trockenen Schaumwein. „Deswegen ist ein halbtrockener, also ein eher süßerer Sekt zu empfehlen.“ Er nennt beispielhaft einen Pinot-Noir-Sekt der roten Rebsorte Spätburgunder. Die stammt ursprünglich aus Frankreich und wurde im 9. Jahrhundert an den Bodensee gebracht. Wer statt rotfarbenem Sekt lieber einen weißen trinkt, wählt alternativ einen Chardonnay.

Tipp zwei: Secco als Aperitif

Restaurants bieten vor dem Essen gerne einen Aperitif an – der soll den Appetit anregen. Martin Steinhauser serviert zu diesem Anlass gerne einen Secco. Darunter verstehen Winzer einen Perlwein, der die Vorstufe eines Sekts ist. Ein Secco ist etwas günstiger als Sekt, weil die Hersteller keine Sektsteuer dafür bezahlen müssen, verrät der Experte. Das habe historische Gründe: 1902, also vor dem Ersten Weltkrieg, führte der Reichstag des Deutschen Kaiserreichs unter Kaiser Wilhelm II. zu Aufrüstungszwecken die sogenannte Schaumweinsteuer ein. Der Secco war damals nicht betroffen.

Secco kann aus zwei bis drei Rebsorten bestehen. Mischungen werden Cuvée genannt. Gerne kombinieren Weinbauern die Rebsorte Müller-Thurgau, weil diese einer Cuvée eine fruchtige Muskatnote verleiht. Bacchus, eine weitere Rebsorte, eignet sich mit seiner fruchtigen, blumigen und würzigen Art ebenfalls dafür.

Tipp drei: Kräftiger Rotwein als Schlechtwettertrunk

Herrscht mal regnerisches Wetter am See, hat Weinprofi Steinhauser auch dafür einen Tipp: „Ein kräftiger, schwerer Rotwein sollte es dann sein.“ Als Sorten empfiehlt er einen Spätburgunder, Dornfelder oder Regent. Ein entscheidendes Kriterium für das spezielle Aroma sei dabei die Lagerung. Die Weine müssen im Holzfass mindestens ein bis zwei Jahre gereift sein. Dadurch erhalten sie ein charakteristisches Vanillearoma, wodurch sich der schwere Rotwein auszeichnet.

Tipp vier: Ein Traminer als Begleitung zu Süßem

Zu warmen Temperaturen passt Obst. Wer eine Weinbegleitung zu Früchten, Obstkuchen oder sonstigen süßen Speisen sucht, ist laut Steinhauser mit einem Bacchus oder (Gewürz-)Traminer gut bedient. Die Weißweine harmonieren aufgrund ihres milden und leicht süßlichen Geschmacks. Auch die Sorte Müller-Thurgau eignet sich mit ihrer fruchtig-frischen Art.

Tipp fünf: Chardonnay und Sauvignon Blanc als Trendweine

Auch beim Thema Alkohol gibt es Trends. „Weinsorten, die aktuell im Kommen sind, sind der Chardonnay, Sauvignon Blanc, Grauburgunder und Weißburgunder“, erzählt der Experte. Den Chardonnay und Sauvignon Blanc trinken Genießer gerne als Begleitung zu Fischgerichten. „Aber die Weinsorten sind auch bei vielen anderen Gelegenheiten passend.“ Beide sind trockene Weine, die harmonisch schmecken. Der Grauburgunder hingegen ist ein kräftigerer, würziger und bouquetreicher Wein. Weißburgunder wiederum hat filigrane, hell-fruchtige Geschmackseigenschaften.

Tipp sechs: Ein Müller-Thurgau oder Rosé als Sundowner

Sowohl Touristen als auch Einheimische genießen ihren Abend gerne am See. Für das entspannte Ausklingen des Tages rät Steinhauser zu einem leicht fruchtigen, unkomplizierten Wein. „Ein Müller-Thurgau aus dem Holzfass mit leicht vanilligem Aroma oder auch ein Rosé sind hier eine gute Wahl.“ Alternativ seien auch Grauburgunder, Chardonnay oder Weißburgunder möglich. „Wichtig ist: er muss kalt sein“, rät Steinhauser: Etwa acht Grad Celsius.

Tipp sieben: Ein Weißherbst oder Rosé für den gemeinsamen Abend

Auch für gesellige Runden weiß der Meister einen Rat. Entweder einen Rosé als Cuvée oder einen Roséwein, der nur aus einer Rebsorte besteht, wie beispielsweise der Weißherbst. Der Wein sollte trocken oder halbtrocken sein. „Er passt auch zu vielen Gerichten wie Fisch, Lachs, S

teak oder Spargel.“

Letztlich ist Steinhauser aber vor allem dies wichtig: „Entscheidend ist der persönliche Geschmack.“ Und falls doch einmal die Entscheidung schwerfalle, welcher Wein es sein soll, hat Kenner Steinhauser einen letzten Tipp. Mit dem Müller-Thurgau mache man nichts falsch. „Der geht einfach immer.“