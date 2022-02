Die Weinstube Glückler wird abgerissen. Die Häfler Traditionsgaststätte in der Olgastraße gegenüber des Graf-Zeppelin-Hauses soll einem Neubau weichen, geplant ist ein Wohn- und Geschäftshaus. Wann genau das alte Gebäude abgerissen werden soll und wie der Zeitplan der neuen Eigentümer aussieht, ist nach Angaben der Stadt momentan noch nicht bekannt. Das Lokal ist bereits seit einigen Monaten geschlossen.

Schon 2019 hatte es Gerüchte darüber gegeben, dass die Weinstube Glückler aus dem Stadtbild verschwinden wird. In der Facebook-Gruppe „Friedrichshafen – damals, gestern, heute“ hatte ein Nutzer sein Bedauern über den angeblich geplanten Abriss ausgedrückt, der Post sorgte in der Stadt für reichlich Diskussionsstoff. Wenige Tage später stellte sich bei SÜDKURIER-Recherchen allerdings heraus, dass juristisch gar niemand befugt wäre, einen Abriss überhaupt zu veranlassen. Der Nachlass war nach dem Tod der Eigentümerin noch nicht geregelt.

Ziemlich genau drei Jahre später war in der Stadt wieder von einem Abriss des Gebäudes zu hören, den die Stadtverwaltung nun auf SÜDKURIER-Anfrage bestätigt hat. Die neuen Eigentümer hätten im August 2020 Kontakt mit der Verwaltung aufgenommen und entsprechende Anträge für das Projekt gestellt, erklärt Stadtsprecherin Monika Blank. Zudem sei die Planung auf Wunsch der Eigentümer nicht-öffentlich im Gestaltungsbeirat vorgestellt und beraten worden.

Wer die neuen Eigentümer des Grundstücks sind, dazu macht die Stadt keine Angaben. Laut Monika Blank wurde der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt über den Bauantrag informiert. „Da dem Antrag keine von der Baurechtsbehörde zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, wurde die Baugenehmigung im Januar 2022 erteilt. Für die Baufreigabe fehlen derzeit noch Unterlagen, sodass diese noch nicht erteilt wurde“, so die Sprecherin.

Die Weinstube Das Gebäude wurde nach dem Zweiten Weltkrieg vom Architekten Franz März in mehreren Etappen von 1947 bis 1952 wiederaufgebaut. Die Weinstube Glückler gehörte ursprünglich Franz Glückler, der nach dem Krieg aus dem Weinverkauf ein Restaurant machte. Als er 1973 starb, führte sein Sohn Helmut das Restaurant bis zu seinem eigenen Tod 1994. Danach verpachtete dessen Frau Marcelle Grimaud-Glückler das Restaurant. Sie starb im September 2017. Im Februar 2019 war ihr Nachlass noch nicht geregelt, wie eine Nachfrage des SÜDKURIER beim zuständigen Nachlassgericht in Tettnang ergab, ein Abriss bis dahin also nicht möglich. Unter Denkmalschutz konnte das Gebäude nicht gestellt werden. Das Landesamt für Denkmalpflege hat das Gebäude geprüft und kam zu dem Ergebnis, dass es „die strengen Kriterien des baden-württembergischen Denkmalschutzgesetzes zum Schutz als Kulturdenkmal nicht erfüllt“.

Der Abbruch des Gebäudes sei nicht genehmigungspflichtig, hier genüge entsprechend der Landesbauordnung das sogenannte Kenntnisgabeverfahren. Das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz. Für das Gebiet gibt es zudem keinen Bebauungsplan.

Das Ziel, für das Gebiet „Südliche Wera-/Olgastraße“ einen solchen zu erarbeiten, um bauliche Entwicklungen im Gebiet zu steuern, war vor einigen Jahren gescheitert. Daher existiert weiterhin nur ein einfacher Baulinienplan, der lediglich die Linie definiert, die in der Planung eingehalten wird. Das Grundstück liegt zudem zwar am Rande, aber außerhalb des Gültigkeitsbereichs der Gestaltungssatzung.

Netzwerk für Friedrichshafen will Druck erhöhen

Das Netzwerk für Friedrichshafen kritisiert den geplanten Abriss. Bei einem Treffen vor Ort zeigten Protestteilnehmer am Freitagnachmittag öffentlich ihren Unmut. Für sie ist die Weinstube Glückler ein „wichtiges Gebäude für die Stadt, welches das Gesicht unserer Stadt prägt“. Das Stadtbild und die Stadtgesellschaft würde ohne das „Glückler“ wieder ein Stück ärmer, ein gesellschaftlicher Treffpunkt würde verschwinden. Gerade nach GZH-Veranstaltungen seien dort Besucher gern noch zusammengesessen.

Stadtführerin Ingrid Kunze betonte dabei, sie sei immer bemüht, den Gästen in Friedrichshafen auch historische Bauten zu zeigen, von denen es in der Stadt nicht mehr allzu viele gebe. Sie hoffe daher, dass das „Glückler“ erhalten bleibt. Andere Protestteilnehmer berichteten vom Lokal als Treffpunkt in ihrer Jugend oder vielen geselligen Stunden.

Netzwerk-Gründer Philipp Fuhrmann wollte schon in der jüngsten Gemeinderatssitzung von der Verwaltung wissen, ob sich die Stadt inzwischen an den Investor gewandt hat, um sich dafür einzusetzen, dass das „Glückler“ erhalten bleibt oder zumindest ein Teil davon – Gastraum und Gewölbekeller – in einen Neubau integriert werden kann. „Doch die Stadt ist bisher nicht aktiv geworden“, kritisiert Fuhrmann.

Wenn die Verwaltung den Abriss schon nicht verhindern könne, weil dieser nicht genehmigungspflichtig ist, sollte die Stadt zumindest das Gespräch zu den Investoren suchen, so Fuhrmanns Forderung. „Wenn man das ‚Glückler‘ retten will, geht das nur über Gespräche und den öffentlichen Druck“, sagt der Netzwerk-Gemeinderat mit Blick auf die Protestaktion. „Sicherlich wird hier künftig auch kein bezahlbarer Wohnraum entstehen, sondern Wohn- und Geschäftsräume im hochpreisigen Segment“, glaubt er.