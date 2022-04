Die Tage der Weinstube Glückler in Friedrichshafen sind gezählt. Auch wenn die Traditionsgaststätte etlichen Häflern am Herzen liegt: Das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz. Kai Schafheutle, Geschäftsführer der Kapitalpartner Holding GmbH in Markdorf, stellt fest, dass das Haus substanziell nicht erhaltenswert sei.

Bis zum geplanten Abriss im Herbst soll das Haus mit der ehemaligen Weinstube Glückler Wohnraum für bis zu 20 Geflüchtete aus der Ukraine bieten. | Bild: Claudia Wörner

Elektroanschlüsse, Abwasser- und Frischwasserleitungen seien in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäß. „Eine Sanierung wäre teurer als ein Neubau“, so Schafheutle. Zusammen mit Architekt Sascha Daschmann vom gleichnamigen Planungsbüro haben die Kapitalpartner bereits Pläne für den Neubau entwickelt.

Friedrichshafen Weinstube Glückler soll abgerissen werden – was hier entstehen soll und warum das Netzwerk protestiert Das könnte Sie auch interessieren

Sechs Wohnungen zwischen 70 und 120 Quadratmetern

Unter dem Projektnamen „Seebrise“ sollen in der Olgastraße sechs Wohnungen mit jeweils einer Fläche zwischen 70 und 120 Quadratmetern entstehen, außerdem 85 Quadratmeter Gewerbefläche im Erdgeschoss. Hier kann sich Schafheutle zum Beispiel ein Café oder Büroräume vorstellen. „Möglich wäre vielleicht auch eine kleine Weinstube“, sagt der Bauherr. Anbieten wolle man die Gewerbefläche vorrangig der Stadt.

Erste Pläne für einen Neubau: Anstelle der Weinstube Glückler soll in der Olgastraße in Friedrichshafen ein Haus mit sechs Wohnungen und einer Gewerbefläche entstehen, hier die Ansicht von vorne. | Bild: Kapitalpartner Holding GmbH

Eventuell könne sich am Plan noch etwas ändern, wenn ein städtisches Grundstück in Richtung Klosterstraße untergraben werden könnte. „Mit 14 statt aktuell zwölf Stellplätzen in der Tiefgarage, könnte wir eine Wohnung mehr bauen“, erläutert Schafheutle den Bezug des Neubaus zum Stellplatzschlüssel, der zwei Parkplätze je Wohnung vorgibt. In Friedrichshafen gebe es einen enormen Bedarf an Wohnraum und er freue sich, dass er mit dem Projekt zusammen mit seinem Bruder Heiko Schafheutle einen Beitrag zur Entschärfung der Situation leisten könne.

Ansicht von hinten: Für den Neubau, der in der Olgastraße entstehen soll, gibt es bereits Pläne. | Bild: Kapitalpartner Holding GmbH

Friedrichshafen „Letzte Ikone meiner Häfler Jugend“: Reaktionen auf den geplanten Abriss der Weinstube Glückler Das könnte Sie auch interessieren

Wohnraum für Geflüchtete bis zum Abriss

Bis zum Beginn des Abrisses im Herbst haben die Kapitalpartner der Stadt Friedrichshafen das Glückler-Haus pachtfrei zur Nutzung angeboten. „Das Geschehen in der Ukraine und die Situation der Geflüchteten geht uns sehr nah und wir wollen Wohnraum zur Verfügung stellen“, erklärt Kai Schafheutle. Konkret handle es sich um drei große möblierte Wohnungen, die Platz für etwa 20 Menschen bieten.

„Die sehr großen Wohnungen eignen sich aus unserer Sicht sehr gut zur zeitweiligen Unterbringung von Geflüchteten, die Übergabe an die Stadt ist bereits erfolgt“, erklärt Monika Blank, Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen. Vor Einzug seien noch ein paar kleinere Arbeiten zu erledigen, man gehe aber von einer Belegung in Kürze aus.

Friedrichshafen Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine: Bürgermeister appelliert an Häfler Das könnte Sie auch interessieren

Etwa sechs Wochen wird der Abriss des Gebäudes dauern, wenn es so weit ist. Nach einer Bauzeit von eineinhalb Jahren geht die Kapitalpartner Holding aktuell von einer Fertigstellung des Objekts „Seebrise“ Mitte 2024 aus.