Friedrichshafen vor 7 Stunden

Weggeworfene Zigarettenkippe sorgt für größeren Feuerwehreinsatz in der Innenstadt

Ein glühender Zigarettenstummel hat am Montagabend gegen 20.30 Uhr in einem Lichtschacht in der Häfler Innenstadt trockene Abfälle entzündet. Ein Haus in der Friedrichstraße musste kurzzeitig evakuiert werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.