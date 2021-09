Friedrichshafen vor 1 Stunde

Wechselhafte Freibadsaison geht in Friedrichshafen zu Ende – eine Bilanz

Das Strandbad Friedrichshafen und das Wellenfreibad in Ailingen schließen am Sonntag. In Fischbach öffnet der Außenbereich noch bis 30. September bei jedem Wetter.