Er möchte seinen Ruhestand ohne Verpflichtungen genießen: Wie die Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen mitteilt, wird Stadtrat Gerhard Leiprecht den Gemeinderat am 27. März altersbedingt verlassen. Sein Mandat übernehme Jochen Reiter. Nach insgesamt gut 16 Jahren Engagement für grüne Politik im Häfler Gemeinderat gebe Leiprecht sein Mandat altershalber zurück. „Ich bin seit meiner Jugend in unterschiedlichen Ämtern ehrenamtlich aktiv gewesen – insgesamt mehr als 50 Jahre“, wird der 74-Jährige in dem Pressetext zitiert. Jetzt freue er sich auf mehr Zeit für seine Familie und längere Radreisen.

Leiprechts politisches Engagement begann einst in der Jungen Union, er war sogar Ortsvorsitzender in der Jugendvereinigung der CDU, heißt es weiter. Zu den Grünen kam er durch einen Freund. „Eugen Dorsch war 1979 der erste grüne Gemeinderat und hat mich überzeugt, bei den Grünen mitzumachen“, sagt Leiprecht. Im November 2002 rückte er für Petra Selg nach, die in den Bundestag gewählt wurde. 2004 wurde er für weitere fünf Jahre gewählt und übernahm in der dreiköpfigen Fraktion mit Regine Ankermann und Monika Blank den Fraktionsvorsitz. Bei der Kommunalwahl 2009 suchte man den Namen Leiprecht vergeblich auf der Liste – „weil die Tätigkeit im Gemeinderat mit meiner Arbeit als Maschinenbauingenieur nicht zu vereinbaren war“, wie Leiprecht erklärt. Seit 2014, mit Eintritt in die Rente, engagierte er sich wieder im städtischen Parlament.

Was ihm in all den Jahren am meisten Spaß gemacht hat? „Wenn wir Mehrheiten für eine Sache bekommen haben“, sagt er und nennt als Beispiele die Stellplatzsatzung für Radabstellanlagen, bevor sie in die Landesbauordnung aufgenommen wurde und die Stellplatzsatzung für Autos im Innenstadtbereich. Lange Jahre gehörte der frühere ADFC-Kreisvorsitzende dem Technischen Ausschuss (TA) und später dem Ausschuss Planen, Bauen, Umwelt (PBU) an, wo er sich für den Fuß- und Radverkehr einsetzte. „Mir ging es immer darum, dass die einzelnen Verkehrsarten entsprechend des Aufkommens in der Stadt in finanzieller Hinsicht und bei der Flächenplanung gerecht behandelt werden“, erklärt Gerhard Leiprecht. Seit 2019 gehörte er dem Finanz- und Verwaltungsausschuss (FVA) an.

„Wir wünschen Gerhard Leiprecht alles Gute für seinen Ruhestand und sagen Dankeschön für seinen langjährigen Einsatz für die ökologischen Belange in unserer Stadt“, wir die Fraktionsvorsitzende Anna Hochmuth in der Mitteilung zitiert. „Seine langjährige Erfahrung und sein Wissen um die Häfler Stadtpolitik wird uns fehlen.“

Leiprechts Platz im FVA, im Aufsichtsrat der Stadtwerk am See GmbH & Co.KG, im Beirat der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH und im Gemeinderat, wird den Grünen zufolge am 27. März der Chirurg Jochen Reiter einnehmen.

Jochen Reiter rückt für Gerhard Leiprecht in die Grünen-Fraktion nach. | Bild: PR/Lena Reiner

Für die achtköpfige Fraktion bedeutet der Wechsel die dritte Veränderung in der laufenden Wahlperiode, nachdem Maren Schwarz-Erfurth und Stephanie Glatthaar ebenfalls ihr Mandat zurückgegeben haben. „Alle drei hatten unterschiedliche und nachvollziehbare Gründe. Als Fraktion sehen wir die neuen Impulse der nachgerückten Rätinnen und Räte es als eine Chance für unsere weitere Arbeit“, sagt Anna Hochmuth.