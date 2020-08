Drei Wohnungen in einem Haus in der Paulinenstraße standen am Mittwochabend unter Wasser. Ein Bewohner habe, so heißt es von der Polizei, der Rettungsleitstelle gemeldet, dass seine Wohnung und der Keller unter Wasser stünden.

Dies konnte die Polizei vor Ort bestätigen. Weil das Wasser aus der darüber liegenden Wohnung tropfte, deren Bewohner nicht zuhause waren, öffneten die Beamten die Tür. Auch die Räume in dieser Wohnung standen komplett unter Wasser.

Ursache: Ein Wasserboiler ist von der Wand gekracht

Die Ursache des Wasser wurde dann in einer Wohnung eine Etage höher gefunden: Wie die Polizei mitteilt, war ein Wasserboiler von der Wand gekracht. In dessen Folge sei unbemerkt Wasser abgelaufen und habe die Wohnung in Mitleidenschaft gezogen. Die betroffenen drei Wohnungen sind vorerst nicht bewohnbar, die Bewohner sind bei Bekannten untergekommen.