Was James Bond mit Friedrichshafen verbindet? Nun, da gab es mal dieses Casting in Bregenz, an dem gewiss auch mancher Häfler teilnahm, in der Folge eventuell sogar auf der Leinwand auszumachen war. Da gibt es aber auch ein Häfler Unternehmen, dessen Arbeit in einem Flitzer steckt, der den Kult 007 noch heute am Laufen hält. ZF selbst schreibt in einer Mitteilung vom „wahrscheinlich berühmtesten Filmauto der Welt“. Die Rede ist vom silberfarbenen Aston Martin DB5.

Ein Aston Martin DB5 steht im April 2005 im Audi-Museum in Ingolstadt. Das Auto aus dem James-Bond-Film „Goldfinger“ gehört zu den Kultautos der Filmgeschichte. | Bild: Peter Kneffel (dpa)

ZF und Aston Martin verbinde seit den 1950er Jahren eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, der britische Sportwagenhersteller gehöre zu den ältesten Kunden des Technologiekonzerns. Für den Aston Martin DB5 habe ZF damals das manuelle Fünfgang-Sportgetriebe S5-325 produziert. „Pünktlich zum Kinostart des neuen James-Bond-Films haben die Experten von ZF Tradition dieses Getriebe nach fast 60 Jahren nachgefertigt – für den Sondernachbau von 25 originalgetreuen „Goldfinger“-DB5 mit speziellen Gadgets“, teilt ZF weiter mit. Gedacht sei der Nachbau für Sammler und Wohltätigkeitszwecke.

Schaltturm aus dem 3D-Drucker

Für den exklusiven, authentischen Nachbau des Filmautos habe ZF im Auftrag von Aston Martin Lagonda das historische Sportgetriebe S5-325 nachgebaut. Für alle 280 Einzelteile seien neueste Fertigungstechnologien zum Einsatz gekommen. „So wurde der Schaltturm beispielsweise per 3D-Druck im ZF-Werk in Pilsen gefertigt. Als besonderes Film-Gadget wurde der Schalthebel durch einen Auslöseknopf für den Schleudersitz modifiziert.“