„Griaß di, Sabine, was kann ich für dich tun?“, begrüßt mich der Geschäftsführer eines größeren Vorarlberger Unternehmens freundlich am Telefon. Ich stocke kurz und überlege: kenne ich den Mann? Nein, das ist unser erster Kontakt. Und ich antworte: „Danke, dass du so schnell zurückgerufen hast.“ So ein Gesprächsbeginn mit einem CEO in Deutschland? Fast undenkbar, es sei denn man hat sich bereits feierlich das Du angeboten.

Aus dem Notizblock In unserer wöchentlichen Kolumne schreiben wir über die kleinen Themen des Alltags, notieren Beobachtungen am Rande, die wir Ihnen aber nicht vorenthalten wollen. Mal lustig, mal nachdenklich, nicht immer ganz ernst gemeint.

Im Großteil Deutschlands herrscht das staatstragende „Sie“ in der berufliche Konversation, steif, konservativ, oldschool. Auch E-Mails beginnen oft mit „Sehr geehrte(r) Frau/Herr xy“, wenn man sich ein bisschen kennt, vielleicht auch mit „Liebe(r) xy“. In Österreich wird das – zumindest ab 1000 Höhenmetern aufwärts – deutlich lockerer gehandhabt. Lange dachte ich, das ist so ein Touristen-um-den-Finger-wickeln-Ding. Der Almwirt, der Liftbetreiber, der Tankstellen-Besitzer – sie alle profitieren vom deutschen Besuch und machen deshalb vielleicht auf gut Freund. Doch, das ist es nicht: Die Österreicher, insbesondere die Vorarlberger, haben einfach längst erkannt, dass dieses steife Sie in unserer globalisierten Welt deplatziert ist.

Meinung Happy Halloween am Tag der Türklingel von Fabiane Wieland Das könnte Sie auch interessieren

So wird im Englischen, unserer Weltsprache Nummer 1, zwischen Duzen und Siezen überhaupt kein Unterschied gemacht. In Schweden gab es in den 1960er-Jahren eine Duz-Reform, die in alle anderen nordischen Ländern ausstrahlte. Auch in Griechenland geht man nahtlos ins Du über. Okay, in Frankreich, Italien, Spanien gibt es das Sie noch, allerdings knutschen sich hier alle auch bei der Begrüßung ab. Und die Eidgenossen? Sind ähnlich wie die Österreicher – und haben in vielen Bereichen eine Duz-Kultur etabliert, beispielsweise in Unternehmen.

Meinung Warum lieben Mädchen eigentlich Pferde so sehr? von Sabine Wienrich Das könnte Sie auch interessieren

An der deutschen Sprache an sich kann es also schonmal nicht liegen, dass sich viele Deutschen mit dem Duzen so schwertun. Ein bisschen Distanz ist nicht schlecht, meinen Sie? Ein dürftiges Argument, denn echte Autorität funktioniert ohne das Siezen. Das Duzen hingegen schafft mehr Verbindung, verkleinert Differenzen und ist deutlich demokratischer. Wag es!