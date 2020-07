Hausärzte und Schwerpunktpraxen betreuen nun Menschen, die Symptome des Corona-Virus aufweisen. 14 Wochen lang wurden Patienten in der Messehalle untersucht. Die Kosten für die Anmietung in Höhe von rund 75 000 Euro trägt der Landkreis.

963 Patienten wurden seit dem 23. März hier behandelt, nun aber sind die Fallzahlen im Bodenseekreis so sehr gesunken, dass die Fieberambulanz wieder schließen kann. Derzeit gibt es noch einen akuten Infektionsfall im Kreis. Nun wird also in