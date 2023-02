Beim ersten Mal dämmert es noch. Im Augenwinkel registriere ich aus dem Autofenster ein Tier auf dem Blitzgerät in der Zeppelinstraße in Fischbach. Seltsam, denke ich und fahre weiter. Auf der Rückfahrt sitzt das Viech immer noch auf dem Blitzkasten. Was ist das? Eine tote Maus? Oder gar Ratte? Vielleicht will ein verärgerter Autofahrer dem Ordnungsamt einen bösen Streich spielen? Oder ein Tempo-30-Gegner will seinen Unmut darüber ausdrücken, dass Autos und Lastwagen in Fischbach nicht mehr gern gesehen sind?

Am nächsten Tag sitzen die Kinder mit im Auto. „Schaut mal bitte, ob ihr da was auf dem Blitzgerät seht“, rufe ich nach hinten und fahre langsamer. „Ja, da liegt ein totes Tier!“, bemerkt eine der Töchter. Die andere meint, es sei ein armes Mäuschen, das aufgrund der Kälte auf der Radarfalle festgefroren sei. Die Dritte ist so sehr mit ihrer Vesperdose beschäftigt, dass sie gar nichts sieht.

Zwei Tage lang rührt sich das Tier nicht vom Fleck, lebendig kann es also nicht sein. | Bild: Wienrich, Sabine

Nachdem ich dreimal an diesem mysteriösen Blitzgerät mit dem mausähnlichen Nagetier vorbeigefahren bin, siegt beim vierten Mal die Neugier. Mit wachen Augen durch die Gegend laufen, den Dingen auf den Grund gehen, ordentlich recherchieren – das ist schließlich klassisches Journalistinnen-Handwerk. Ich parke das Auto, um mir das Tierchen auf dem Blitzer genauer anzuschauen. Es ist bereits aus einigen Metern Entfernung vom Fußweg aus zu sehen. Dass es sich um ein lebendes Tier handelt, ist mittlerweile nahezu ausgeschlossen, denn es hat sich seit zwei Tagen nicht vom Fleck bewegt. Nanu, was ist das denn?

Aha! Eine fotografierende Ratte! So wird der Starenkasten wohl zum Rattenkasten. | Bild: Wienrich, Sabine

Tatsächlich sitzt auf dem Blitzgerät ein besonders hübsches Exemplar einer Rattus Norvegicus, also Wanderratte, und verharrt der Dinge. Um den Hals eine Fotokamera, garantiert analog. Sie trägt die Aufschrift „Rock n‘ Roll“. Da dämmert es mir langsam. Am Samstag zuvor war doch das ganze Dorf außer Rand und Band beim Fischbacher Samstag! Nach zwei Jahren Pandemie-Pause wurde noch ausgelassener gefeiert als sonst. Und da die Narretei auch manchmal einen etwas schrägen Humor hat, liegt nahe, dass die Rattus Norvegicus mit der Fotokamera eine ihrer Hinterlassenschaften ist.

Übrigens löste das Blitzgerät während meiner Inspektion bei einem Autofahrer aus, der sich wohl über das Tierchen genauso wunderte wie ich. Also, liebe Autofahrer, in Fischbach gibt es jetzt einen Rattenkasten! Immer schön langsam fahren!