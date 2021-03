Wer bei der Landtagswahl am Sonntag, 14. März per Briefwahl wählen möchte, hat laut Mitteilung der Stadtverwaltung noch bis Donnerstag, 11. März, 12 Uhr die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen online zu beantragen. Persönlich können die Unterlagen noch bis Freitag, 12. März, 18 Uhr beantragt werden, bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder coronabedingter Quarantäne auch noch bis Sonntag, 15 Uhr.

Das Briefwahl-Büro in der Eugen-Bolz-Straße, an der Rückseite des Rathauses, wo direkt auch gewählt werden kann, hat den Angaben aus dem Rathaus zufolge bis am Freitag geöffnet.

Bereits eine Woche vor der Landtagswahl wurden laut Stadt schon mehr als doppelt so viele Briefwahlanträge gestellt wie 2016. Der Wahlbrief muss bis spätestens zur Schließung der Wahllokale am Wahlsonntag um 18 Uhr im Rathaus, Adenauerplatz 1 vorliegen.

Maskenpflicht, Mindestabstand und Hygiene im Wahllokal

„Für die persönliche Wahl in einem Wahllokal gelten bei dieser Landtagswahl spezielle Regelungen zum Schutz vor Corona“, teilt die Stadt außerdem mit:

In allen Wahllokalen und Räumlichkeiten, die rund um die Wahl genutzt werden, gilt Maskenpflicht. Es muss eine medizinische oder FFP2-Maske getragen werden oder eine Maske mit vergleichbaren Standards (KN95, N95). Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr brauchen keine Maske, wie auch Menschen, die durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, dass aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer Maske nicht möglich ist. Ohne Maske oder ärztlichen Nachweis dürfen die Wahlräume nicht betreten werden.

Es gilt ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zu anderen Personen. Vor Betreten des Wahlraums müssen sich alle die Hände desinfizieren. Laut Stadt wird es in jedem Wahllokal die Möglichkeit geben, sich die Hände zu desinfizieren oder zu waschen.

Die Personenzahl je Wahllokal wird abhängig von der Raumgröße begrenzt, Personenströme und Warteschlangen mit Abstand geregelt. Pro Wahllokal gibt es aus diesem Grund laut Mitteilung auch nur zwei Wahlkabinen. „Innenräume werden regelmäßig und ausreichend gelüftet und die Oberflächen und Gegenstände, die von mehreren Personen berührt werden, desinfiziert“, heißt es weiter.

Kein Zutritt zu den Wahlgebäuden mit Krankheitssymptomen

Wer unter typischen Symptomen, wie zum Beispiel Fieber, trockenem Husten oder Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns leidet, hat laut Stadt keinen Zutritt zu den Wahlräumen. Gleiches gilt für Menschen, bei denen am Wahlsonntag seit dem Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus infizierten Person noch keine zehn Tage vergangen sind.

Kontakt Informationen unter www.wahlen.friedrichshafen.de, Fragen im Zusammenhang mit der Landtagswahl 2021 beantwortet das Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, E-Mail wahlen@friedrichshafen.de, Telefon 0 75 41/2 03-21 80.

Wahlbeobachter müssen Kontaktdaten hinterlassen

„Wer bei der Auszählung der Stimmen dabei sein möchte, darf das auch während der Corona-Pandemie, heißt es weiter. Wahlbeobachter seien allerdings dazu verpflichtet, ihre korrekten Kontaktdaten anzugeben. Die Daten werden laut Stadt ausschließlich zum Nachvollziehen von Infektionsketten erhoben und für vier Wochen gespeichert.

Für den Fall, dass Wahlbeobachter von der Pflicht zum Tragen einer Maske befreit sind, gelten Zeitbeschränkungen. Sie dürfen sich dann nur zwischen 8 und 13, zwischen 13 und 18 Uhr sowie ab 18 Uhr für jeweils längstens 15 Minuten in den Wahl- und Briefwahlräumen aufhalten und müssen zu allen Beteiligten der Wahl einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten.