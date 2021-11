Die Bilanz 2020 zeigt es überdeutlich: Am Flughafen Friedrichshafen sorgen Kleinflieger, Privatjets und auch die Zeppeline für deutlich mehr Verkehr in der Luft als Passagierflugzeuge. Die „Allgemeine Luftfahrt“ macht schon seit Jahren rund 80 Prozent der Flugbewegungen am Bodensee-Airport aus.

Nichts los im Himmel über Friedrichshafen wegen der Corona-Pandemie? Das kann man so nicht sagen: Immerhin 18 814 Flugbewegungen am Flughafen Friedrichshafen weist die Statistik für 2020 aus. Das ist zwar nur etwa halb so viel wie in den Vorjahren,