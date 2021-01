„Geht nicht, gibt‘s nicht.“ Dieser Spruch ist für Hans-Helge Westerholt so etwas wie ein Lebensmotto. Denn ohne die Vision, ein Luftschiff als Lkw der Lüfte zu benutzen, hätte es nie die Cargolifter AG gegeben. Und auch nicht diese riesige Halle vor den Toren Berlins, die 2001 gebaut war, um zwei Frachtluftschiffe unterzubringen. An beiden Projekten war er maßgeblich beteiligt. Und beide Projekte haben mit Friedrichshafen, den Zeppelinen und auch der ZF Arena zu tun.

360 Meter lang, 210 Meter breit, 107 Meter hoch: Die Cargolifter-Halle südlich von Berlin gilt als größtes freitagendes Gebäude der Welt. Das Trainingsluftschiff war bereits im Einsatz, bevor das Unternehmen Pleite ging. | Bild: Cargolifter AG

Hans-Helge Westerholt ist heute Rentner und lebt inzwischen in Überlingen. Seine Verbindung nach Friedrichshafen ist eng; nicht nur, weil große Teile der Familie hier wohnen. Mutter Margarete war gebürtige Häflerin und erlebte als Schulmädchen die große Zeit der Luftschiffriesen wie dem LZ 127 hautnah mit. Eine Faszination, die sie auf ihren Sohn übertrug.

Hans-Helge Westerholt | Bild: Holger Thissen

Das Luftschiff Graf Zeppelin LZ 127 vor dem Hangar (historisches Foto). | Bild: Zeppelin Museum Meersburg

Eine Begeisterung, die auch den jungen Speditionskaufmann nicht losließ, der 1968 seine berufliche Laufbahn bei Siemens im Kraftwerksbau in Frankfurt begann. Gut 20 Jahre später war es ein ganz praktisches Problem, bei dem ihm die leichter-als-Luft-Technologie der Zeppeline als ideale Lösung erschien.

Ein Luftschiff, das 100 Tonnen durch die Luft fährt

In Fachmedien gilt Hans-Helge Westerholt als Initiator des Projekts Frachtluftschiff. 1989 stellte er als Direktor für Transport und Logistik bei Siemens-Kraftwerksbau die Idee eines Cargolifters, der enorme Lasten mit weit mehr als 100 Tonnen geschmeidig durch die Luft transportiert, im Frankfurter Air-Cargo-Club vor, in dem er Mitglied war. Eine Vision mit potenziellem Nutzwert auch für seinen Arbeitgeber, der das Projekt später unterstützte. Siemens baute immer schwerere Turbinen oder Generatoren für Kraftwerke. Der möglichst kostengünstige Transport auch in entlegene Gegenden stellte ein zunehmendes Problem dar.

Schwerster Lufttransport der zivilen Luftfahrtgeschichte im alten Jahrtausend: 1993 wurde ein Siemens-Generatorteil in einer Antonov-Maschine verladen. Flugzeug und Ladung brachten zusammen über 400 Tonnen auf die Waage, womit das bis dahin größte Einzelgewicht in die Luft ging. | Bild: privatarchiv

Ein Eintrag im Guinessbuch der Weltrekorde Was im Frachtflug maximal geht, dafür steht Hans-Helge Westerholt mit Siemens im Guinessbuch der Weltrekorde – mit dem größten Einzelgewicht, was in die Luft ging. 135 Tonnen wog das Generatorteil, das eine russische Antonov-Maschine 1993 transportierte. „Schwerstücke dieser Gewichtsklasse können in Indien nur außerhalb der Monsunzeit auf dem Landweg befördert werden“, erzählt Hans-Helge Westerholt, der damals das Ersatzteil schnellstmöglich auf die Baustelle bringen sollte – freilich mitten in der Monsunzeit. Per Schiff hätte das Wochen gedauert. Kosten spielten keine Rolle. Per Flugzeug? Fluggesellschaften lehnten ab – zu schwer. Nur die Antonov-Flugzeugwerke in Kiew nicht. Die bauten für die AN 124–100 einen Lastverteilungsrahmen mit 52 Laschpunkten. In fünf Flugtagen mit fünf Zwischenlandungen zum Nachtanken flog die Antonov von Düsseldorf nach New Delhi. Weltrekord! Übrigens: Die gleiche Maschine brachte 2017 das Wrack der „Landshut„ im Bauch nach Friedrichshafen.

Zwei ambitionierte Luftschiffprojekte

Der Cargolifter war genauso ambitioniert und abenteuerlich wie einst die Entwicklung des Zeppelin NT. Zwei nahezu parallel forcierte Konzepte, um die Ära der Luftschiffe wieder zu beleben.

Zwei Zeppeline NT im Hangar in Friedrichshafen: Die einstige Werfthalle für die Cargolifter bei Berlin ist etwa drei Mal so groß, sowohl in der Länge und Breite als auch Höhe. | Bild: Goodyear Dunlop

260 Meter lang sollte das größte Luftschiff der Welt werden, sogar größer als die 245 Meter lange Hindenburg (Zeppelin NT: 75 Meter). Es sollte ein Kielluftschiff sein, das bis zu 160 Tonnen und Teile mit bis zu 25 Meter Länge über tausende Kilometer durch die Lüfte befördern kann. Auch wenn es nie für den Personentransport gedacht war: „Das Frachtluftschiff wurde in Friedrichshafen als unliebsame Konkurrenz gesehen“, erinnert sich Hans-Helge Westerholt. Nur Wolfgang von Zeppelin habe dem Projekt immer wohlwollend gegenüber gestanden. Den „Zeppelinern“ in Friedrichshafen ist Westerholt immer verbunden geblieben, als Mitglied des Freundeskreises zur Förderung des Zeppelin Museums oder beim Förderverein Zeppelin Tourismus.

1996 wurde die Cargolifter AG gegründet, die für das Projekt Frachtluftschiff rund 70 000 Geldgeber, vor allem Kleinaktionäre, gewann. Im Jahr 2001 wurde die riesige Werfthalle komplett ohne Stützen fertiggestellt – ein nicht weniger ambitioniertes Projekt wie der „Lkw der Lüfte“ selbst. Mit einer Länge von 360 Metern, einer Breite von 210 Metern und einer Höhe von 107 Metern ist sie bis heute die größte freitragende Halle der Welt – fast exakt drei Mal so groß wie der Hangar des Zeppelin NT in Friedrichshafen. Konzipiert wurde die Halle von einer Siemens-Tochterfirma, erzählt Hans-Helge Westerholt, der die Entstehung von der Skizze an begleitet hat. Er war damals Vorsitzender des Aktionärsbeirats, später Aufsichtsrat der Cargolifter AG.

Seit rund 15 Jahren ist die frühere Cargolifter-Halle bei Berlin das „Tropical Island“. | Bild: Tropical Island Holding GmbH

Doch 2002 ging die Gesellschaft pleite. Nicht nur das Geld fehlte für den Bau des neuen Riesen der Lüfte, auch die Unterstützung der öffentlichen Hand und der Groß-Industrie. Die Geschichte dieser Pleite, die immer noch nicht abgewickelt ist, nagt an Hans-Helge Westerholt, der weder seinen Glauben an Transportluftschiffe noch an die Zeppeline verloren hat. Heute plantschen in der einstigen Cargolifter-Werfthalle täglich tausende Menschen, wenn die Corona-Pandemie den Betrieb nicht stillgelegt hätte. Das „Tropical Island„ hat sich zum Südsee-Urlaubsresort vor den Toren Berlins gemausert.

50 Zentimeter Neuschnee binnen 24 Stunden gab es in Friedrichshafen seit vielen Jahren nicht. Die Schneelast im Januar hat der seit Ende September geschlossenen ZF Arena – entgegen der Befürchtung einer latenten Einsturzgefahr – nichts anhaben können. | Bild: Cuko, Katy

Die Konstruktion steht und hält, unbehelligt von Sturm und allen Wettern, sagt Westerholt. Das brachte ihn auf eine Idee, als er von dem Schlamassel rund um die ZF Arena las. Falls eine Sanierung nicht ginge und nur der Abriss bliebe: Könnte man der Halle nicht eine Dachkonstruktion wie in Berlin überstülpen und so das Innenleben erhalten? „Ich bin kein Bauingenieur und weiß auch nicht, ob so etwas realistisch ist. Aber ein Tragwerk aus Stahlbögen mit einer Membranschale könnte doch eine Lösung sein, sofern Seiten- und Stirnwände stabilisiert werden können“, meint er. Da ist er wieder, dieser Glaube an Visionen.