Friedrichshafen vor 1 Stunde

Was blüht denn da am Wegesrand? Wir nehmen Sie mit auf einen Spaziergang vorbei an kleinen Farbtupfern

Kommt es einem nur so vor oder war dieser Winter besonders lang und kalt? Auf jeden Fall freut sich wohl jeder, der in der Natur unterwegs ist, über knospende Bäume, zaghaft sprießendes Grün und blühende Farbtupfer am Wegesrand. An den Osterfeiertagen kann ein Spaziergang also sehr viel mehr sein als ein Notprogramm mangels Alternativen. Was es da am Wegesrand in Friedrichshafen so zu entdecken gibt.