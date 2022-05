Stefan Oberpaul ist im Lebensmittelvertrieb tätig und bezeichnet sich selbst als „ganz bestimmt keinen Intellektuellen“. Früher hat er einmal Jura studiert. Der 41-Jährige fiel der Autorin dieses Artikels auf, als sein Name auf der Internetseite der Zeitschrift Emma zu lesen war. Dahinter die Ortsangabe Friedrichshafen. Stefan Oberpaul gehört zu den ersten 200 Unterzeichnern des offenen Briefs, den Alice Schwarzer und weitere deutsche Intellektuelle an Olaf Scholz geschickt hat. Darin zu lesen: Die Aufforderung, keine schweren Waffen in die Ukraine zu liefern. Später wurde der Brief auf der Plattform change.org veröffentlicht – und hat inzwischen mehr als 260.000 Zeichner (Stand Montagvormittag).

Sie haben bereits sehr früh unterzeichnet, noch bevor der Brief auf die Plattform change.org umzog. Welche Rolle spielt der Ukraine-Krieg in Ihrem Alltag, etwa in Friedrichshafen?

Ich habe zwar keine Kontakte in der Ukraine, aber Freunde in Polen. Für die ist das Thema nochmal viel näher und natürlich sprechen wir auch darüber; auch über die Frage der Waffenlieferungen. Und auch hier vor Ort merke ich: Man diskutiert natürlich schon.

Worüber dreht sich die Debatte am Bodensee?

Man diskutiert eigentlich seit dem 24. Februar. Wir merken ja auch hier die Konsequenzen der Sanktionen. Ich arbeite im Lebensmittelvertrieb, stehe regelmäßig mit 400 Obstbauern vom Bodensee in Kontakt. In der Branche spüren wir die Folgen.

Woran machen Sie das fest?

Die Preise steigen entlang der ganzen Lieferkette, vom Produzenten bis hin zum Konsumenten. Gründe dafür sind die Energiepreise, gestiegene Transportkosten und höhere Kosten für Betriebsmittel. Durch fehlende Exportmöglichkeiten vor allem nach Osteuropa ist auch mehr Ware auf dem Markt, was die Preise beeinflusst. Damit ist der Krieg irgendwie indirekt ein Dauerthema für mich.

Wie kam es dazu, dass Sie den Brief gezeichnet haben?

Ich bin darüber im Internet gestolpert. Derzeit bin ich sehr viel im Internet und versuche, so viel wie möglich über den Krieg zu erfahren. Was mir aufgefallen ist: Kanzler Scholz hat sich zunächst noch ähnlich geäußert, sprach davon, durch Waffenlieferungen lieber nicht die Lage zu eskalieren. Kurz darauf wurde aber die Lieferung schweren Waffen beschlossen.

Worum also ging es Ihnen, als Sie den Brief unterschrieben haben?

Der Grundsatz des Briefs ist ja der Anspruch, den diplomatischen Weg weiterzugehen. Es geht um einen Waffenstillstand und Verhandlungen. Der Waffenstillstand muss zuerst kommen. Das ist freilich noch lange kein Frieden, aber dann kann man schauen, ob es am Verhandlungstisch zu einer Lösung kommt.

Und was erhoffen Sie sich davon für die Region?

Natürlich sind die derzeit geltenden Sanktionen auch für die Obstbranche am Bodensee belastend. Aber meine Unterschrift habe ich in erster Linie für die Menschen in der Ukraine geleistet. Ich hoffe, dass es für sie baldmöglichst zumindest einen Waffenstillstand gibt, damit nicht noch mehr Menschen leiden müssen.

Haben Sie Angst?

Natürlich habe ich Angst, das gebe ich ganz offen zu. Ich frage mich, ob es nicht sein kann, dass Putin dann doch eine Bombe zündet oder Raketen schickt. Mein Anliegen oder, denke ich, das Anliegen des offenen Briefs insgesamt ist eben, dass der diplomatische Weg bei allem Gerede über Waffen nicht aus den Augen verloren wird.

Dennoch gib es viel Kritik am Brief.

Die kann ich auch verstehen. Auch ich stimme dem Brief nicht hundertprozentig zu. Ich denke, ein solcher Brief, der von mehreren – in diesem Fall von 28 – Personen verfasst wurde, ist immer auch ein Kompromiss, der zu Papier gebracht wird.

Was hätten Sie anders formuliert oder weggelassen, wenn Sie den Brief geschrieben hätten?

Ich hätte den Teil gestrichen, dass diejenigen die moralische Verantwortung für weitere Tote tragen, die schwere Waffen liefern. Im Brief steht auch etwas von einer gesichtswahrenden Lösung für Putin. Das halte ich für unmöglich, denn diesen Gesichtsverlust hat er ja längst erlitten, indem er einen völkerrechtswidrigen Krieg begonnen hat.

Kamen auch Reaktionen aus Ihrem unmittelbaren Umfeld?

Tatsächlich hat mich bisher niemand auf meine Unterschrift angesprochen.