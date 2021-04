Der Media Markt im Bodensee-Center will seine Verkaufsfläche um 600 Quadratmeter reduzieren. Damit hier ein Lebensmittelmarkt eröffnen kann, muss der Bebauungsplan geändert werden. Gemeinderäte wittern die Gunst der Stunde und wollen mehr regeln als nur die Teilumnutzung des Elektronikmarkts.

Deutschlandweit will Media-Markt-Saturn 13 Märkte schließen und 1000 Personalstellen abbauen. In Friedrichshafen will sich der Elektronikkonzern jedoch nur verkleinern. Für rund 1100 Quadratmeter Verkaufs- und Nebenflächen – einem Drittel