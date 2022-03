Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben am Donnerstag zwischen 15 und 20 Uhr zusammen mit der Radgruppe des Polizeipräsidiums Einsatz im Häfler Stadtgebiet das Verhalten von Fahrradfahrern kontrolliert. Hintergrund waren laut Polizeibericht die hohen Zahlen von Unfällen mit verletzten Radlern in den vergangenen Jahren.

Die Bilanz war beschreibt die Polizei als „ernüchternd“: 15 Fahrradfahrer befuhren die Radwege entgegen der vorgeschriebenen Richtung, ein weiterer war auf einem Fußweg unterwegs sowie zwei bei Dunkelheit ohne Licht. Zwei Fahrradfahrer wurden außerdem gestoppt, weil sie ihr Mobiltelefon während der Fahrt bedienten. Die Kontrollierten müssen nun mit teils hohen Verwarngeldern rechnen.

In der Paulinenstraße wurden eine Polizeistreife während der Kontrollen auf einen 37-jährigen Fußgänger aufmerksam. Der Mann rauchte in unmittelbarer Nähe der Beamten einen Joint, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Beamten beschlagnahmten die Reste des Joints und zeigten den Mann bei der Staatsanwaltschaft an.