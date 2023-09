Sirenheulen, Lautsprecherdurchsagen oder klingelnde Handys: Am bundesweiten Warntag am 14. September herrscht für einen kurzen Moment Ausnahmezustand. Ab 11 Uhr werden deutschlandweit Alarmsysteme getestet, die die Bevölkerung im Ernstfall vor Gefahren warnen. Die wichtigsten Informationen vorab.

Was ist der Warntag?

Der bundesweite Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen, der jährlich am zweiten Donnerstag im September stattfindet. Er soll dazu dienen, die Warnsysteme zu testen und den Ernstfall zu proben. Über das modulare Warnsystem (kurz MoWaS) wird an diesem Tag ab 11 Uhr eine Probewarnung an alle Warnmultiplikatoren geschickt.

Das sind beispielsweise Rundfunksender oder App-Server, die dann wiederum die Warnung zeitversetzt an Fernseher, Radios und Smartphones senden. Dort können Bürger und Bürgerinnen die Probewarnung dann lesen oder hören. Gegen 11.45 Uhr erfolgt dann eine Entwarnung auf dem gleichen Weg.

Gibt es den Warntag in Friedrichshafen?

Die Teilnahme von Städten und Gemeinden am bundesweiten Warntag ist grundsätzlich freiwillig, daher wird es nicht in allen Kommunen am 14. September einen Alarm geben. Die Stadt Friedrichshafen nimmt jedoch daran teil.

Wann ist der Sirenenalarm in Friedrichshafen?

Einen Problealarm von Sirenen im eigentlichen Sinne findet laut Pressestelle der Stadt nicht statt. Das liege darin begründet, dass es im Stadtgebiet keine stationären Sirenen gibt.

Wie läuft der Warntag in Friedrichshafen konkret ab?

In Friedrichshafen selbst wird es keine Sirenenprobealarme geben. Die Warnung erfolgt lediglich über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App (Nina) und Cell-Broadcast auf die Mobilfunkgeräte der Bevölkerung. Cell-Broadcast ist ein Mobilfunkdienst, der Warnnachrichten direkt auf das Handy oder Smartphone schickt. Auf diesem Weg werden so viele Menschen wie möglich erreicht, ohne dass sie bestimmte Apps im Vorfeld herunterladen müssen.

Was ist dieses Jahr neu am Warntag?

Änderungen zum letzten Warntag 2022 gibt es laut Pressemitteilung der Stadt nicht.

Wie sollen sich Bürger am Warntag verhalten?

Die Bürgerinnen und Bürger sollen an diesem Tag lediglich darauf achten, ob die mobilen Endgeräte über die modularen Warnsysteme ausgelöst werden und wie sich dieser Alarm äußert, schreibt die Pressestelle.

Wie viele Sirenen gibt es in Friedrichshafen?

„Derzeit noch keine“, heißt es auf Anfrage des SÜDKURIER. Allerdings habe die Stadt einen Förderungsantrag zum Ausbau von 26 stationären Sirenen beim Regierungspräsidium eingereicht.

Wie muss ich mich im Ernstfall verhalten?

Sollte es sich um eine akute Gefahr oder einen wirklichen Notfall handeln, rät die Stadt Friedrichshafen zunächst: Ruhe bewahren und gegebenenfalls Anweisungen folgen. „Im Notfall bzw. in Situationen, in denen man sich selbst nicht helfen kann und keine anderweitige Hilfe wie z.B. durch den Nachbarn heranziehen kann, den Notruf 112 wählen“, schreibt die Pressestelle.

Eine Broschüre zum Thema „Was tun im Notfall“ stellt die Stadt unterstützend zur Verfügung. Weitere Informationen finden Bürger über die Internetseite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.