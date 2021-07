Friedrichshafen vor 2 Stunden

Vorläufiger Schlusspunkt einer langen Debatte: Hochhaus an der Friedrichstraße bleibt im Plan

Am Ende ging es fast nur noch um diesen Hochpunkt, der auf dem Areal des früheren „Schlossgarten-Hotel“ in Friedrichshafen entstehen könnte. Nach letzten Wortgefechten stimmte die Mehrheit des Gemeinderats dafür, einen „städtebaulichen Akzent“ an dieser Stelle weiter zu verfolgen.