Nach dem erfolgreichen Auftakt mit dem Konzert von Matze Rossi steht die nächste Veranstaltung der Kluftinger Kleinkunstbühne an. Und die wird so ganz anders, aber trotzdem höchst lohnenswert, wie Veranstalter Martin Hattenberger in einem Pressetext mitteilt.

Am Donnerstag, 29. Juni, 20 Uhr kommt „der oberschwäbische Barde“ Barny Bitterwolf für einen schwäbischen Abend ins Bürgerhaus. Bitterwolf ist ein Original und Tausendsassa, Mundart-Dichter, Vollblutmusiker, Heimatgeschichten-Sammler und Autor. Beim schwäbischen Abend spielt und singt er schwäbische Volkslieder, die er durch seine Recherchen ausgegraben hat. Natürlich stilecht mit Piffel, Sackpfeife oder Drehleier – alles ebenfalls längst vergessene Instrumente, die unsere Vorfahren gespielt haben. Dazu erzählt er Geschichten, Anekdoten und führt humorvoll durch die Geschichte Oberschwabens. Eben Regionalkultur pur. Modern erzählt, witzig, augenzwinkernd und alles andere als angestaubte Geschichtsstunde.

„Natürlich ist mir bewusst, dass es ein Wagnis ist, im sympathisch badischen Kluftern einen schwäbischen Abend zu veranstalten“, so Hattenberger. „Aber ich glaube, dass die Zeit der Rivalität zwischen Badenern und Schwaben in unserem Dorf keine Rolle spielt, und so hoffe ich, dass die Leute neugierig sind auf einen spannenden und unterhaltsamen Abend mit Barny Bitterwolf.“

Tickets gibt es für 15 Euro oder ermäßigt für 12 Euro für Schüler, Menschen mit Behinderung oder Inhaber der Häfler Karte. Vorverkaufsstellen sind in Kluftern: Lebensmittel Barbknecht, die Gangolf-Apotheke und der Hofladen Dietenberger. Oder per Email bestellen: kluftingerkleinkunst@gmx.de. Zusätzlich wird es 10 Soli-Tickets geben für Menschen, die sich einen Besuch sonst nicht leisten könnten. Wer eines davon reservieren möchte, schreibt eine Email an kluftingerkleinkunst@gmx.de