Friedrichshafen vor 1 Stunde

Vom Volleyballer zum Marathon-Läufer: Warum Matthias Kolley um den ganzen Bodensee rennt

Die Zeiten als Volleyballspieler beim VfB Friedrichshafen sind für den 38-jährigen Matthias Kolley längst vorbei. Doch für ein besonderes Charity-Projekt kehrt der Wahl-Münchner Anfang September zurück in seine Heimat an den Bodensee. Er will 210 Kilometer in sieben Tagen laufen und damit die Landesspiele von Special Olympics Bayern finanziell unterstützen.