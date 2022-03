Die Tage der „Alten Liebe“ sind eigentlich schon gezählt, als sich Clara Böckenhoff und Paul Winter des Wracks annehmen. Sie restaurieren die Jolle und legen in Friedrichshafen ab. Ziel: Travemünde. Und das im Winter.

Ende der 90er-Jahre gab ein Segler die „Alte Liebe“ in der Michelsen-Werft in Friedrichshafen ab. Als Restaurationsprojekt für Lehrlinge. Was dann geschah, hätte die hölzerne Jolle beinahe das Leben gekostet.Sie wurde halbherzig