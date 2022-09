In der Stadt bleiben im Zuge der neuen rechtlichen Vorgaben zum Energiesparen seit 1. September mehrere öffentliche Gebäude und Wahrzeichen unbeleuchtet. Das geht aus einem Pressetext der Verwaltung hervor. Dazu gehören den Angaben zufolge die Schlosskirche, die St.-Nikolaus-Kirche am Adenauerplatz, die Kirchen Ailingen und Berg, der Turm der St.-Columban-Kirche, das Zeppelin-Denkmal, die St.-Vitus-Kapelle in Fischbach, die Lichtfliesen in der Fußgängerzone und die Baumbeleuchtung im Charlottenhof.

„Dadurch, dass die Schlosskirche, die Kirche St. Nikolaus, die Kirchen Ailingen und Berg und der Turm der St.-Columban-Kirche nicht mehr angestrahlt werden, können in den Monaten September bis Februar rund 22 000 Kilowattstunden Strom gespart werden“, teilt die Stadt mit. Die Ersparnis bei den weiteren betroffenen Bereiche betrage rund 6000 Kilowattstunden.

Wie die Verwaltung weiter informiert, belief sich der gesamte Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtung der genannten Gebäude im Zeitraum von Januar bis Dezember 2021 auf rund 1 875 000 Kilowattstunden. Im Jahr 2015 sei im gleichen Zeitraum noch ein Verbrauch von 2 550 000 Kilowattstunden gemessen worden. „Die kontinuierliche Reduzierung beim Stromverbrauch in den letzten Jahren ist darauf zurückzuführen, dass die Stadt sukzessive auf LED-Beleuchtung umgestellt hat“, heißt es zur Begründung.

Moleturm als Ausnahme

Ende August sei in Friedrichshafen eine Arbeitsgruppe gebildet worden, der Vertreter aus verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung und des Stadtmarketings angehören. Federführend für die Arbeitsgruppe sind laut Stadt Erster Bürgermeister Fabian Müller und das Stadtbauamt. „Wir setzen unseren bereits vor den Sommerferien eingeschlagenen Kurs fort: Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not“, wird Fabian Müller zitiert.

Aus Sicherheitsgründen bleibe der Moleturm weiterhin beleuchtet. „Wenn wir die Beleuchtung am Moleturm abschalten, müssen die Mole und der Turm in der Nacht für Besucher gesperrt werden. Ob dieser Schritt und etwaige andere Schritte folgen, wird daher wie bisher auch lageorientiert und bedarfsabhängig geprüft und entschieden“, so Müller. Die Beleuchtung am Podest auf dem Charlottenhof bleibe ebenfalls aus Sicherheitsgründen derzeit angeschaltet.