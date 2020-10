Die Häfler Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) braucht dringend die städtische Zusage für eine erwartete Sportförderung, sonst wackelt der Baubeginn für das Alpinzentrum, der momentan noch für 2022 geplant ist. Das wurde in der Mitgliederversammlung klar.

Den Bergsportlern rollen immer größere Steine in den Weg. Erst wurde die Entscheidung über den Zuschuss verschoben, dann gibt es offenbar einen Privatinvestor für eine Boulderhalle in Friedrichshafen-Ost und jetzt haben die Mitglieder auch noch einem Antrag von Joschua Morgenroth zugestimmt, der eine Modernisierung der alten DAV-Kletterhalle bis Ende 2021 fordert.

Dem Verein fehlt Geld

Sofern bis Juni 2021 keine schriftliche Zusage der Stadt über den Umfang der Förderung für das geplante Alpinzentrum vorliegt, geplant wird mit 1,463 Millionen Euro, ist die DAV-Sektion Friedrichshafen nun verpflichtet, bis zu 80 000 Euro aus den Rücklagen in die Modernisierung der alten Halle zu investieren. Doch auch dann, wenn die Zusage kommt, fehlen für die Finanzierung des Alpinzentrums noch 130 000 Euro Eigenkapital, denn man will keinesfalls mehr als 2 Millionen Euro Kredit aufnehmen.

Zukunft der ZF-Arena könnte Pläne beeinflussen

Die berechneten Bruttokosten liegen für den Neubau des DAV-Alpinzentrums bei rund 6,9 Millionen Euro und bis dato sind laut dem stellvertretenden Vorsitzenden Jörg Zielke bereits 240 000 Euro in die Planung geflossen, die seit nunmehr sechs Jahren läuft. Da aber nun nicht klar ist, was aus der ZF-Arena wird, könnte auch die bisherige DAV-Planung wieder wackeln. Denn für den Fall, dass die ZF-Arena abgerissen und neu gebaut werden muss, seien, so Zielke, Synergien denkbar.

Reinhard Friedel, Leiter des Amtes für Familie, Bildung und Sport, sagte: „Die Stadt steht dazu, dass der DAV ein Kletterzentrum bekommt, das sieht man schon daran, dass das Grundstück für diesen Zweck reserviert ist.“ Er bestätigte, dass es die Idee, „etwas gemeinsam zu denken“ gibt, vielleicht in zwei Gebäuden oder vielleicht sogar nur in einem Gebäude, das könne man derzeit nicht sagen.

Wie das Alpinzentrum aufgeteilt werden soll

Was aktuell mit Baubeginn 2022 als Alpinzentrum des Alpenvereins geplant ist, ist ein dreigeschossiges Gebäude mit einer Gesamtfläche von 300 Quadratmetern. Die Kletterwandhöhe soll 15,5 Meter betragen und auf 1200 Quadratmetern Kletterfläche 200 Kletterrouten ermöglichen.

Die Boulderfläche beträgt 300 Quadratmeter, genau wie die Vereinsräume für jene Mitglieder des Alpenvereins, die nicht der Kletterabteilung angehören. Vorgesehen sind ein Versammlungsraum für 130 Personen, Geschäftsstelle, Bücherei und Materialverleih.