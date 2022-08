Zwei mal zwei Wochen Spiel und Spaß standen für die Kinder bei der Aktion Ferienspiele auf dem Freizeitgelände Weilermühle auf dem Programm. Vom Fußballspielen über Bastel- und Malaktionen, eine Theatergruppe, einen Besuch der Freiwilligen Feuerwehr bis zum Ausflug an den Rotachstrand kam bei den Kindern keine Langeweile auf. Ein Besuch vor Ort.

In der Hippiegruppe sind beim Batiken tolle Muster auf den Leggins, T-Shirts und Tüchern der Kinder entstanden. Nach dem Abbinden der Muster und dem Bad im Eimer mit der Farbe heißt es, gespannt auf das Ergebnis zu warten. In der Gruppe „Hobby Horsing“ herrscht vor dem ersten Ausritt eine Stimmung wie auf dem Ponyhof. Zuvor haben die Kinder einen Pferdekopf aus Pappe ausgeschnitten, bemalt und ihm aus Wolle eine lustige Mähne angeklebt. Dann fehlt nur noch der Stock und fertig ist das Steckenpferd. „Mein Pferd heißt Leila“, erzählt Lea. Melia hat ihr Pferd Amadeus getauft.

Eintauchen in die Zauberwelt von Harry Potter: Zusammen mit Betreuerin Laura (von links) haben Maya und Nala das Reisig für ihre fliegenden Besen im Wald gesammelt. | Bild: Claudia Wörner

Auf den Ritt auf dem Besen beim Quidditch-Spiel freuen sich Nala und Maya aus der Harry-Potter-Gruppe. „Wir haben das Reisig für die Besen im Wald gesammelt und dann mit einer Schnur um den Stock gewickelt“, erklärt Maya. Nun gilt es, den Zauberstab zu bemalen. Außerdem bekommt jedes Kind noch eine geschminkte Blitznarbe. „Ich will mir noch eine Brille schminken, dann bin ich komplett Harry Potter“, freut sich Nala. In der Weilermühle gefalle ihr ansonsten der Pool sehr gut. „Und dass es jeden Tag Eis gibt“, ergänzt sie. Maya erklärt, sie finde es toll, mit mehreren Kindern etwas in der Gruppe zu unternehmen. Außerdem schmecke ihr das Essen viel besser als in der Schule. Ihre Betreuerin Laura, die zum dritten Mal mit von der Partie ist, sagt: „Ich liebe die Arbeit mit den Kindern und habe einfach Lust darauf, ihnen einen schönen Sommer zu geben.“

Kleinkindgruppen für Kinder ab drei

Zwischen drei und 13 Jahre alt sind die Kinder bei der Aktion Ferienspiele in der Weilermühle. „Die Kinder haben super viel Spaß. Es ist einfach schön, wenn sie morgens lachend aus dem Bus steigen und sich auf den Tag freuen“, sagt Carmen Ratz vom Leitungsteam bei unserem Besuch vor Ort. Zum zweiten Mal gibt es auch zwei Kleinkindgruppen für je acht Kinder zwischen drei und sechs Jahren.

Alle Hände voll zu tun in der Kreativwerkstatt: Betreuer Elias leitet die Kinder beim Basteln und Bespannen des Rahmens an. Anschließend malen sie darauf ihr Bild. | Bild: Claudia Wörner

Es ist reiner Zufall, dass beim Werwolf-Spiel an diesem Tag fast nur Jungs dabei sind. „Ich finde die Rollen echt cool. Außerdem sind die Betreuer richtig gute Erzähler“, schwärmt Thomas von dem Spiel, bei dem es zu taktieren und zu täuschen gilt. Alle Hände voll zu tun haben die Kinder in der Kreativwerkstatt, wo Betreuer Elias beim Basteln eines Rahmens und dem Bespannen mit Leinwand anleitet.

„Das Hämmern bekomme ich nicht so gut hin, aber sägen kann ich“, stellt Yaganezahra fest. Zum Projekt angemeldet habe sie sich, da sie gerne male. „Fußball liegt mir nicht so.“ Etwas Besonderes ist der Besuch der Freiwilligen Feuerwehr aus Ailingen samt Feuerwehrfahrzeug. Viele wollen wissen, wie es sich anfühlt, durch eine Gasmaske zu zu atmen.

Manche Betreuer nehmen sich extra Urlaub

Rund 90 ehrenamtliche Betreuer kümmern sich um das abwechslungsreiche Programm. Sie leiten die Kinder bei Bastelaktionen an, studieren Tänze mit ihnen ein oder spielen mit ihnen Fußball. „Es ist toll, dass sich manche für die Ferienspiele extra Urlaub nehmen“, sagt Carmen Ratz. Das sei nicht selbstverständlich. Ebenso wie die anderen Betreuer hat auch die 20-jährige Studentin ihr Zelt auf dem Freizeitgelände aufgeschlagen. „Die vier Wochen hier im Weilermühleland sind für mich wie in einer anderen Welt zu leben. Einer tollen Welt!“

Carmen Ratz vom Leitungsteam (von links) freut sich über etwas Unterstützung von Dilara (13) und Suri (zwölf) aus der VIP-Gruppe der Großen. Sie wollen später auch Betreuerinnen werden. | Bild: Claudia Wörner

Mit 13 beziehungsweise zwölf Jahren gehören Dilara und Suri bereits zu den Großen bei der Aktion Ferienspiele und sind in der sogenannten VIP-Gruppe. Hier haben sie nicht nur etwas mehr Freiheiten als die Kleinen, sondern übernehmen auch Verantwortung. „Ich passe zum Beispiel auf dem Spielplatz auf, wenn die Kinder schaukeln und rutschen“, erzählt Dilara, die später Betreuerin werden möchte. Auch für Suri steht das jetzt schon fest.