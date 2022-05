„Könige ohne Halle“ titelte die Süddeutsche Zeitung im März, als die Volleyballer des VfB Friedrichshafen in Mannheim das Pokalfinale gewannen. Die Sportwelt schaut ungläubig auf das, was mit dem erfolgreichsten Volleyballclub in Deutschland passiert. Den Pokalsieg habe sich der „Traditionsclub“ trotz einer „geradezu grotesk verlaufenen Saison„ erkämpft. Denn die Mannschaft steht – ohne ihr Verschulden – seit anderthalb Jahren ohne eigene Halle da.

Friedrichshafen Das Hallendilemma: Warum auf der Messe kein Platz für VfB-Profis, Schulen und Vereine ist Das könnte Sie auch interessieren

Bis vor Kurzem gab es nur zwei Optionen: entweder eine Halle auf dem Messegelände oder noch eine Saison Gastspiele in der Ratiopharm-Arena. „Das ist jedes Mal ein Auswärtsspiel. Die Identifikation mit dem VfB geht völlig verloren“, erklärte VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt im Verlauf der Saison mehrfach, warum die „schöne Halle“ in Neu-Ulm keine Dauerlösung ist.

Nicht einmal die Hälfte der riesigen Messehalle A1 nahm das Volleyballspielfeld samt Tribünen ein, als der VfB hier im Herbst 2020 Quartier aufschlagen konnte. Noch vor dem Saisonfinale mussten die Volleyballer hier wieder raus. | Bild: Günter Kram

Die Messe Friedrichshafen jedoch gewährt keinen Unterschlupf mehr, zumindest nicht an 139 Tagen in der nächsten Saison. Das entspricht knapp der Hälfte des Zeitkontingents, was der VfB braucht.

Neue Lösung: Hangar am Flughafen

Nun hat der VfB unter Hochdruck eine andere Lösung gefunden: Profiteam, YoungStars und der Bundesstützpunkt könnten bis 2025 eine Halle am Flughafen nutzen. Die ließe sich für knapp 2 Millionen Euro umrüsten und böte Platz für 1000 Zuschauer. 1,8 Millionen davon soll die Stadt bezahlen. Dazu braucht der VfB einen jährlichen Zuschuss von rund 325.000 Euro für die Betriebskosten, in diesem Jahr die Hälfte. Zum Vergleich: Für die beiden letzten Saisons leistete die Stadt Zuschüsse von knapp 1,4 Millionen Euro für Anmietung und Betrieb einer Messehalle sowie für die Mehrkosten des Spielbetriebs in Neu-Ulm.

Ohne Zuschuss der Stadt sieht‘s düster aus

Ob der Gemeinderat die Zuschüsse für den Umbau und Betrieb des ehemaligen Intersky-Hangars gewährt, entscheidet sich heute Abend bei der Sitzung, die auf dem Messegelände stattfindet. Wir berichten aktuell. Mit der SÜDKURIER-App bekommen Sie auch eine Push-Mitteilung aufs Handy. Der Finanz- und Verwaltungsausschuss konnte sich vor Wochenfrist nicht zu einer Empfehlung durchringen. Eines scheint klar: Bekommt der VfB in Friedrichshafen keine Halle, steht die Zukunft des Proficlubs auf tönernen Füßen.