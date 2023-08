Ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften ist am Montag gegen 17.15 Uhr in Richtung Schlosskirche Friedrichshafen ausgerückt. Mehrere Passanten waren laut Polizeibericht auf einen Mann aufmerksam geworden, der augenscheinlich in verwirrtem Zustand und voll bekleidet in den See lief und in Richtung Schweiz schwamm.

Die Wasserschutzpolizei nahm Kontakt zu dem Mann auf und begleitete ihn mehrere hundert Meter zurück an Land. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde er in eine Fachklinik gebracht.Neben der Polizei und dem Rettungsdienst samt Hubschrauber waren die Feuerwehr und die DLRG im Einsatz.